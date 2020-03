കടകള്‍ തുറക്കുന്ന സമയത്തില്‍ അവ്യക്തത; ഏഴ് മുതലെന്ന്‌ മുഖ്യമന്ത്രി, 11-5 എന്ന് ഉത്തരവ്‌

തിരുവന്തപുരം∙ കോവിഡ് 19നെതിരെ കേരളം അടച്ചിട്ട് പ്രതിരോധം. ലോക്ഡൗണ്‍ നിലവില്‍ വന്നതോടെ ആളുകള്‍ പുറത്തിറങ്ങുന്നതിന് നിയന്ത്രണമായി. പൊതുഗതാഗതം പൂര്‍ണമായും നിലച്ചു. സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളില്‍ ഡ്രൈവര്‍ക്കുപുറമേ ഒരാള്‍ക്കൂകൂടി മാത്രമാണ് യാത്രാനുമതി ഉളളത്.

കടകള്‍ തുറക്കുന്നത് 11 മുതല്‍ അഞ്ചുവരെയെന്ന് ഇന്നലെ രാത്രി ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഉത്തരവ് ഇറക്കിയതാണ് ആശയക്കുഴപ്പത്തിന് ഇടയാക്കിയത്. കാസര്‍കോട് ഒഴികെ 7 മുതല്‍ 5 വരെയെന്നാണ് ഇന്നലെ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ, ഉത്തരവിറക്കിയത് 11 മുതല്‍ അഞ്ചു മണിവരെയെന്നും. ഇത് അവ്യക്തത സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു.

ഈ ഉത്തരവ് നിലനില്‍ക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ 11 മണിക്കു മാത്രമേ കടകള്‍ തുറക്കാവൂ. എന്നാല്‍ അവശ്യവസ്തുക്കളുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കടകള്‍ തുറക്കുന്നതിന്റെ സമയം മാറ്റുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തി അന്തിമതീരുമാനം എടുക്കുമെന്ന് അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി. രാവിലെ ഏഴു മുതല്‍ അഞ്ചു വരെ എന്നതാണ് ശരിയെന്നു മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

റോഡുകളില്‍ പൊലീസ് പരിശോധന തുടങ്ങി. അത്യാവശ്യമില്ലാത്ത യാത്രകള്‍ നടത്തുന്നവരെ തിരിച്ചയക്കും. ആശുപത്രിയിലേക്കും അവശ്യസാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങാന്‍ പോകുന്നവര്‍ക്കും ഓട്ടോ, ടാക്സി സേവനങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കാം. കുടിവെള്ളം ഉള്‍പ്പെടെ അവശ്യസേവനങ്ങള്‍ തടസ്സപ്പെടില്ല. ബാങ്കുകള്‍ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടുമണി വരെമാത്രമാണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുക.

English Summary : Shops will keep open from 11 am to 5 pm, Kerala lockdown details