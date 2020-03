തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്തു നിന്നുള്ള എംപിമാരോട് വീട്ടിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയാൻ നിർദേശം. ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് എയർ ഇന്ത്യാ വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്തവർക്കാണ് നിർദേശം ലഭിച്ചത്. ഡിഎംഒമാരാണ് നിർദേശം നൽകിയത്.

English Summary: Members of parliament from kerala asked to go in quarantine