കടയില്‍ സാധനം വാങ്ങാന്‍ പോകാൻ പാസ് വേണ്ട; ദൂരയാത്രയെങ്കിൽ സത്യവാങ്മൂലം

തിരുവനന്തപുരം∙ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ, ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ, തദ്ദേശ സ്ഥാപന ജീവനക്കാർ, ഡോക്ടർമാർ എന്നിവരടക്കം കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആർക്കും പൊലീസ് പാസ് വേണ്ടെന്നും സർക്കാരിന്റെയോ സ്ഥാപനത്തിന്റെയോ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് മതിയെന്നും തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ അറിയിച്ചു. എല്ലാ ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവികൾക്കും ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം എടുക്കാൻ ഡിജിപി അനുമതി നൽകി.

അതേസമയം അവശ്യ സാധനങ്ങളായ പാൽ, പച്ചക്കറി, പലവ്യജ്ഞനം , പാചക വാതകം എന്നിവയടക്കം വിതരണം ചെയ്യുന്ന വാഹന ഡ്രൈവർമാർ വാഹനത്തിൽ സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ കടത്തി വിടും. അല്ലെങ്കിൽ പാസ് വാങ്ങണം. സാധാരണ ജനങ്ങൾ കടകളിൽ സാധനം വാങ്ങാൻ പോകുന്നതിനു പൊലീസ് പാസ് വേണ്ട. എന്നാൽ ദൂര യാത്ര ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പൊലീസിനു സത്യവാങ്മൂലം നൽകണം.

അതിന്റെ മാതൃകയിൽ വെള്ളക്കടലാസിൽ കൈയ്യക്ഷരത്തിൽ എഴുതി നൽകിയാൽ മതിയാകും. തുറക്കാൻ അനുവദിച്ച വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു പൊലീസ് പാസ് വേണം. അക്കാര്യത്തിൽ വൈകാതെ അന്തിമ തീരുമാനം ഉണ്ടാകും. അനുമതിയില്ലാത്ത പല വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളും തുറന്ന പശ്ച്ഛാത്തലത്തിലാണ് ഈ തീരുമാനം.



