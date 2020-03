7 മാസത്തെ തടങ്കലിനു ശേഷം ഒമർ അബ്ദുള്ളയെ ഇന്ന് മോചിപ്പിക്കും

ശ്രീനഗർ∙ ഏഴുമാസത്തെ തടങ്കലിനു ശേഷം ജമ്മു കശ്മീർ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഒമർ അബ്ദുള്ളയെ ഇന്ന് മോചിപ്പിക്കും. ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി റദ്ദാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഒമർ അബ്ദുള്ളയുൾപ്പെടെ നൂറുകണക്കിന് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരെ തടങ്കലിൽ പാർപ്പിച്ചത്.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി ഫാറൂഖ് അബ്ദുള്ളയെ മാർച്ച് 13 ന് മോചിപ്പിച്ചിരുന്നു. മറ്റൊരു മുന്‍ മുഖ്യന്ത്രിയും പിഡിപി നേതാവുമായ മെഹ്ബൂബ മുഫ്തി ഇപ്പോഴും തടങ്കലിലാണ്. ഒമർ അബ്ദുള്ളയെ ഉടൻ മോചിപ്പിക്കണെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സഹോദരി നൽകിയ ഹർജിയിൽ സുപ്രീം കോടതി കേന്ദ്രസർക്കാരിനോട് വിശദീകരണം തേടിയിരുന്നു.



English Summary: Omar Abdullah To Be Released Today After Over 7 Months In Detention