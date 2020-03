കോവിഡ്-19: മാധ്യമങ്ങളുടെ പങ്കിനെ പ്രശംസിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി

കോട്ടയം ∙ കൊറോണ വൈറസ് ഭീതിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിൽ മാധ്യമങ്ങൾ പ്രശംസനീയമായ നടപടികളാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. രാജ്യമെങ്ങും നിന്നുള്ള 20 മാധ്യമപ്രവർത്തകരോടും പത്രസ്ഥാപന മേധാവികളോടും വിഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴി സംവദിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. 11 ഭാഷകളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് സ്ഥാപന മേധാവിമാര്‍ പങ്കെടുത്തു. മലയാളത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് മലയാള മനോരമയുടെ ചീഫ് എഡിറ്റർ മാമ്മൻ മാത്യുവും എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഡിറ്റർ ജയന്ത് മാമ്മൻ മാത്യുവും പങ്കെടുത്തു.

ഏറ്റവും താഴേത്തട്ടിൽവരെ ശരിയായ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതിൽ മാധ്യമങ്ങളുടെ പങ്ക് നിർണായകമാണ്. കൊറോണ വൈറസിനെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധവൽക്കരണം പത്രങ്ങളിലൂടെ നടത്തുന്നു. പരിശോധനാ കേന്ദ്രങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ, ആരൊക്കെയാണ് പരിശോധിക്കേണ്ടത്, ആരെ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ പരിശോധന നടത്താൻ കഴിയും, ഐസലേഷനിൽ കഴിയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് തുടങ്ങിയ നിരവധി വിഷയങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. ലോക്ക്ഡൗണിൽ എവിടെയൊക്കെ അവശ്യസാധനങ്ങൾ ലഭ്യമാകുമെന്നതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളും കൂടി പത്രങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന നിർദേശവും അദ്ദേഹം മുന്നോട്ടുവച്ചു.

സർക്കാരിനും ജനങ്ങൾക്കുമിടയിലെ പാലമായി മാധ്യമങ്ങൾ മാറണം. തെറ്റായ ചിന്താഗതി മാറ്റി ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം ജനങ്ങളിൽ സൃഷ്ടിക്കണം. കോവിഡ്-19നെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ശക്തമായ നടപടികൾ കേന്ദ്രം സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നിർദേശങ്ങൾ പരിഗണിക്കുമെന്നും ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം പകരുന്ന കൂടുതൽ ലേഖനങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമെന്നും മാധ്യമ പ്രതിനിധികൾ അറിയിച്ചു. മാത്രമല്ല, പത്രങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യതയെ ഊട്ടിയുറപ്പിച്ച പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നടപടിയിൽ പ്രതിനിധികൾ നന്ദിയും അറിയിച്ചു.

