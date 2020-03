അടച്ചിട്ടിട്ടും ജനം പുറത്ത്; കമ്മിഷണര്‍ നേരിട്ടിറങ്ങി, വിരട്ടിയോടിച്ചു-വിഡിയോ

കൊല്ലം∙ റോഡുകളില്‍ വാഹനഗതാഗതം കൂടിയതോടെ പൊലീസ് കമ്മിഷണര്‍ നേരിട്ട് ഇടപെട്ടു. നഗരത്തില്‍ വാഹനങ്ങളില്‍ കൂടുതലായി എത്തിയവരെ കമ്മിഷണര്‍ ടി.നാരായണന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ നിയന്ത്രിച്ചു.

മരുന്ന്, ഭക്ഷണം തുടങ്ങി ഏറ്റവും അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനായി കുറവ് ആളുകൾ മാത്രം പുറത്ത് ഇറങ്ങുക. അനാവശ്യമായി പുറത്തിറങ്ങിയാൽ ശക്തമായ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് കമ്മിഷണർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.



പലയിടത്തും ജനക്കൂട്ടവും ഉണ്ടായിരുന്നു. പൊലീസ് പലതവണ അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചിട്ടും പലരും വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങിയില്ല. അവശ്യസാധനങ്ങള്‍ക്കായി പോയവരെ മാത്രമേ കടത്തിവിടൂവെന്ന് കമ്മിഷണര്‍ വ്യക്തമാക്കി. കൊല്ലം ചിന്നക്കടയിൽ കലക്ടർ ബി.അബ്ദുൽ നാസർ, കമ്മിഷണർ ടി. നാരായണൻ, എസിപി എ. പ്രദീപ് കുമാർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കർശന പരിശോധനയാണ് നടന്നത്.

