കോവിഡ് പരിശോധന: സംസ്ഥാനത്ത് ആറു ലാബുകൾ കൂടി തുറക്കുന്നു

പത്തനംതിട്ട ∙ സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് പരിശോധനാ സംവിധാനമുള്ള വൈറോളജി ലാബുകളുടെ എണ്ണം നാലിൽ നിന്നു പത്താക്കി ഉയർത്തുന്നു. രാജ്യത്ത് കോവിഡ് പരിശോധനയ്‌ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലാബുകളുള്ള സംസ്ഥാനമായി ഇതോടെ കേരളവും തമിഴ്നാടും മാറി. സാമൂഹിക വ്യാപനം സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന നിരീക്ഷണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണു നടപടി. വ്യാപനം സംഭവിച്ചാൽ പരിശോധിക്കേണ്ട സാമ്പിളുകളുടെ എണ്ണം ക്രമാതീതമാകും. ശക്തമായ ലാബ് സംവിധാനമുണ്ടെങ്കിലെ വ്യാപനം തിരിച്ചറിയാനാവൂ. ലോകത്ത് ഏറ്റവും കുറവ് കോവിഡ് സാമ്പിൾ പരിശോധ നടക്കുന്നത് മലേഷ്യയിലും ഇന്ത്യയിലും പാക്കിസ്ഥാനിലുമാണെന്ന് വൈറോളജി രംഗത്തെ വിദഗ്ധർ പറയുന്നു.

കേസുകൾ കൂടി; മുൻപേ അറിയാൻ ലാബുകൾ

കേരളത്തിൽ കൂടുതൽ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു തുടങ്ങിയതും ലാബുകൾ തുറക്കുന്നതിനു സാഹചര്യമൊരുക്കി. തിരുവനന്തപുരത്തെ രാജീവ്‌ഗാന്ധി സെന്റർ ഫോർ ബയോ ടെക്‌നോളജി, ശ്രീചിത്തിര തിരുനാൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് പുതുതായി പരിശോധന കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആരംഭിച്ചത്. ആലപ്പുഴ നാഷനൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വൈറോളജി ഫീൽഡ് യൂണിറ്റ്, തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളജുകളിലെ മൈക്രോ ബയോളജി ലാബ് എന്നിവിടങ്ങളിലായിരുന്നു നേരത്തെ പരിശോധന നടന്നിരുന്നത്.

പുതുതായി നാലു യൂണിറ്റുകൾ കൂടി പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കാനാണ് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച് (ഐസിഎംആർ) അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ലബോറട്ടറി, റീജനൽ കാൻസർ സെന്റർ, കോട്ടയത്തെ തലപ്പാടിയിലുള്ള ഇന്റർ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി സെന്റർ ഫോർ ബയോ മെഡിക്കൽ റിസർച്ച്, തലശേരിയിലെ മലബാർ കാൻസർ സെന്റർ എന്നീ കേന്ദ്രങ്ങളെയാണു തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

ചിലയിടങ്ങളിൽ സൗകര്യം പരിമിതം

റീ എജന്റ് എത്തിയാലുടൻ ഇവിടെ പരിശോധന ആരംഭിക്കാനാവുമെന്നാണ് ഐസിഎംആർ പറയുന്നത്. ഡിഎംഒ മാർ ഇതു സംബന്ധിച്ച നിർദേശം നൽകിയെങ്കിലും കോട്ടയത്തും മറ്റും യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത്രയും ലാബുകൾ പ്രവർത്തന സജ്ജമായാൽ ദിവസേന ആയിരത്തിലേറെ സാമ്പിളുകളുടെ രോഗവ്യാപന സാധ്യത മനസ്സിലാക്കി ഏതെങ്കിലും പ്രദേശത്ത് കോവിഡിന്റെ സാമൂഹിക വ്യാപനമുണ്ടോ എന്നു മുൻകൂട്ടിയറിയാനാവും.

രാജ്യത്ത് ആകെ നിലവിലുള്ള 26 മെക്രോബയോളജി ലാബുകളെയാണ് പുതിയ കോവിഡ് 19 ഓപ്പറേഷനൽ ലബോറട്ടറികളാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലാബുകൾ തുറന്നിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലാണ്- നാല്. ബിഹാർ, തമിഴ്‌നാട്, തെലങ്കാന എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിലവിലുള്ളതിനു പുറമെ 3 ലാബുകൾ കൂടി അനുവദിച്ചു. ട്രിച്ചി, വില്ലുപുരം, മധുര എന്നിവിടങ്ങളാണു തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ലാബ് തുറന്നത്.

വിവിധ സംസ്ഥാന-കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളും കോവിഡ് പരിശോധന നടത്താൻ നിലവിലുള്ളതും ഒരുങ്ങുന്നതുമായ ആകെ ലാബുകളുടെ എണ്ണവും

കേരളം – 10

തമിഴ്‌നാട് – 10

ഡൽഹി – 8

രാജസ്ഥാൻ – 8

മഹാരാഷ്‌ട്ര – 8

ഉത്തർ പ്രദേശ് – 8

കർണാടക – 7

ആന്ധ്ര – 5

അസം – 5

തെലങ്കാന – 5

ഗുജറാത്ത് – 5

മധ്യപ്രദേശ് – 5

ബിഹാർ – 4

ബംഗാൾ – 4

ജമ്മു കശ്‌മീർ – 4

ഹരിയാന – 2

ഹിമാചൽ – 2

ചണ്ഡീഗഡ് – 2

ചത്തീസ്‌ഗഡ് – 2

ജാർഖണ്ഡ് – 2

മണിപ്പൂർ – 2

പഞ്ചാബ് – 2

ഉത്തരാഖണ്ഡ് – 2

മേഘാലയ – 1

പുതുശേരി – 1

ത്രിപുര – 1

ആൻഡമാൻ – 1

ലാബുകൾ ഇനിയും തുറക്കാത്ത സംസ്ഥാനങ്ങളും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളും

അരുണാചൽ പ്രദേശ്

ഗോവ

മിസോറം

നാഗാലാൻഡ്

സിക്കിം

ദാദ്ര നഗർ ഹവേലി

ലഡാക്

ലക്ഷദ്വീപ് (ഇതിൽ ലഡാക്ക് ഒഴികെ മറ്റിടങ്ങളിൽ കാര്യമായ വ്യാപനം ഇതുവരെയുണ്ടായിട്ടില്ല)

English Summary: Six more labs to be open in kerala for covid test