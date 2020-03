എസ്എസ്എൽസിക്ക് മൂന്നും പ്ലസ്ടുവിന് നാലും പരീക്ഷകൾ ബാക്കി; ആശങ്ക

കോഴിക്കോട് ∙ കോവിഡ് കാരണം പകുതി വഴിയിൽ നിലച്ചുപോയ എസ്എസ്എൽസി, പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകൾ എന്നു തുടങ്ങുമെന്നറിയാതെ വിദ്യാർഥികൾ തങ്ങളുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചോർത്ത് ആശങ്കയിൽ. ജൂണിലേക്ക് നീളുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത അധ്യയനവർഷവും അവതാളത്തിലാവുമെന്ന് അധ്യാപകർ. പരീക്ഷ മുടങ്ങിയെങ്കിലും രോഗം വരാതിരിക്കുന്ന എന്നതാണു പ്രധാനമെന്ന് വിദ്യാർഥികൾ സമ്മതിക്കുന്നുമുണ്ട്.

എസ്എസ്എൽസിക്കാർക്ക് ഇനി മൂന്നു പരീക്ഷകളാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. പ്ലസ് ടു വിദ്യാർഥികൾക്ക് നാലു പരീക്ഷയും ബാക്കിയുണ്ട്. കോവിഡ് ഭീതി മാറി ഇനിയെന്നു പരീക്ഷ തുടങ്ങുമെന്നതിന് ഉത്തരം നൽകാൻ ആർക്കുമാവുന്നില്ല. മാർച്ച് 20നാണ് എസ്എസ്എൽസി, പ്ലസ്ടു പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവയ്ക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത്. മാർച്ച് 18ന് സിബിഎസ്ഇ പരീക്ഷകൾ മാറ്റിയെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്തെ പരീക്ഷകൾ തുടരുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ സ്ഥിതി മോശമായതോടെ സംസ്ഥാനത്തും പരീക്ഷകൾ നിർത്താൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.

എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷയുടെ മൂല്യനിർണയം പൂർത്തിയാക്കിയശേഷമേ പ്ലസ്ടു പ്രവേശനത്തിനുള്ള നടപടികൾ തുടങ്ങാനാവൂ. പ്ലസ്ടു വിദ്യാർഥികൾക്ക് ദേശീയ തലത്തിലും സംസ്ഥാന തലത്തിലുമുള്ള വിവിധ എൻട്രൻസ് പരീക്ഷകളും കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ടു വർഷത്തോളം നീണ്ട എൻട്രൻസ് പരിശീലനങ്ങളാണ് അവസാന നിമിഷം കോവിഡ് തട്ടിത്തെറിപ്പിക്കുന്നത്. പരീക്ഷകൾ നീളുന്നതിനനുസരിച്ച് വരാനിരിക്കുന്ന അധ്യയന വർഷം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കേണ്ടി വരുമെന്നതാണ് അധ്യാപകരും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് അധികൃതരും നൽകുന്ന സൂചന. എന്നാൽ പ്രൈമറി തലങ്ങളിൽ സർക്കാർ ആശങ്കകൾ പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏഴാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഓണം, ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷകളുടെ മാർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗ്രേഡ് നിശ്ചയിക്കുമെന്ന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് അറിയിച്ചിരുന്നു. എട്ടാംക്ലാസ് വരെയുള്ള വിദ്യാർഥികളെ തോൽപ്പിക്കരുതെന്ന തീരുമാനം ഈ വർഷവുമുണ്ട്.

ഹൈടെക്ക് ആക്കിമാറ്റിയ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങൾ ഓൺലൈൻ വഴി അടുത്ത അധ്യയനവർഷത്തേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിനു തുടക്കമിടുകയാണ്. അധ്യയന വർഷം അവസാനിച്ചതായി ഔപചാരികമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പുതിയ പ്രവേശനവും ഓൺലൈനായി തുടങ്ങാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം കോട്ടൺഹിൽ സ്കൂൾ മുതൽ ഡയറ്റുകളുടെ കീഴിലുള്ള സ്കൂളുകൾ വരെ ഇത്തരത്തിൽ ഓൺലൈൻ പ്രവേശനത്തിനുള്ള നീക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു.

