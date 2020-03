രാജസ്ഥാനിൽ 4 പേർക്കു കൂടി കോവിഡ്; രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 36 ആയി

ജയ്പുർ ∙ രാജസ്ഥാനിൽ നാലു പേർക്കു കൂടി കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 36 ആയി ഉയർന്നു. സ്ഥിതി ഏറെ ഗുരുതരമായ ഭിൽവാഡയിൽ മൂന്നു പേർക്കും ജോധ്പുരിൽ ഒരാൾക്കുമാണു രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇവരിൽ ഭിൽവാഡയിൽ നിന്നുള്ള രണ്ടുപേർ ആരോഗ്യ രംഗത്തു പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ്. ജോധ്പുർ സ്വദേശി വിദേശത്തു പോയി വന്ന ആളുമാണ്.



സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർമാർ കോവിഡ് 19 ബാധിതരായി കണ്ടെത്തിയ ഭിൽവാഡയിലാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ സ്ഥിതിവിശേഷം ഉള്ളത്. അയ്യായിരത്തിലേറെ പേരെ ഇവര്‍ ചികിത്സിച്ചിരുന്നതായും ശസ്ത്രക്രിയകളടക്കം നടത്തിയതായും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. 20 മുതൽ പട്ടണം അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്.

English Summary: 4 more test positive for Covid-19 in Rajasthan