പച്ചക്കറി വാങ്ങി വിതരണം ചെയ്ത് പഞ്ചാബ് പൊലീസ്; അഭിനന്ദിച്ച് അമരീന്ദർ സിങ്

ന്യൂഡൽഹി∙ കടകളിൽനിന്ന് പച്ചക്കറികള്‍ വാങ്ങി ആളുകൾക്ക് വിതരണം ചെയ്ത പഞ്ചാബ് പൊലീസിന് മുഖ്യമന്ത്രി ക്യാപ്റ്റൻ അമരീന്ദർ സിങ്ങിന്റെ അഭിനന്ദനം. കൊറോണ വൈറസിന്റെ വ്യാപനം തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് പൊലീസിന്റെ നടപടി. ഇതിന്റെ വിഡിയോയും ട്വിറ്ററിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അമരീന്ദർ അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചത്.



മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടിൽ പങ്കുവച്ച 65 സെക്കൻഡ് ദൈർഘ്യമുള്ള വിഡിയോയിൽ, രണ്ടു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പച്ചക്കറിക്കടയിൽനിന്ന് തക്കാളി, ഉള്ളി, ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, കോളിഫ്ളവർ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള പച്ചക്കറികൾ വാങ്ങുന്നത് കാണാം. ശേഷം സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിച്ച് കൈകള്‍ വൃത്തിയാക്കുകയും കടക്കാരനും സാനിറ്റൈസർ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. പച്ചക്കറികൾ ജീപ്പില്‍ കയറ്റി സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവർക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നു. വിഡിയോയ്ക്കൊപ്പം അമരീന്ദർ സിങ് ‘വെൽഡൻ പഞ്ചാബ് പൊലീസ്’ എന്നും കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പഞ്ചാബിൽ ഇതുവരെ 29 കോവിഡ്–19 കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ് ബാധിച്ച് ഒരാൾ മരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതേത്തുടർന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി സംസ്ഥാനത്ത് കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

English Summary: 'Well Done': Amarinder Singh's Praise As Cops Hand Out Veggies Amid Coronavirus Curfew