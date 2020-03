അനാവശ്യ യാത്ര തടയാൻ പൊലീസിന്റെ നടപടി; തലസ്ഥാനത്ത് വാഹന റജിസ്ട്രേഷൻ റദ്ദാക്കും

തിരുവനന്തപുരം∙ ലോക്ക് ഡൗണിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് അനാവശ്യ യാത്രകൾ തടയാൻ കർശന നടപടികളുമായി പൊലീസ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് അനാവശ്യയാത്ര നടത്തുന്നവരുടെ റജിസ്ട്രേഷൻ റദ്ദാക്കാനാണ് തീരുമാനം. ഒരു തവണ തിരിച്ചയച്ച ശേഷവും യാത്ര തുടർന്നാൽ റജിസ്ട്രേഷൻ റദ്ദാക്കും.

ഇടുക്കിയിലും കൊച്ചിയിലും കണ്ണൂരും നിരവധി പേർക്കെതിരെ കേസെടുത്തു. കോഴിക്കോട് നാൽപ്പതും കണ്ണൂരിൽ നാലും വാഹനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തു. ലോക്ക് ഡൗൺ ലംഘിച്ചതിന് കോട്ടയം ജില്ലയിൽ 122 കേസുകൾ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.

English Summary: Police for strict action against people who go out with any specific reason