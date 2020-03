അനാവശ്യ യാത്രകള്‍ തടയും; വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ കൂട്ടം കൂടരുത്

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനം പ്രഖ്യാപിച്ച നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ക്കു പുറമെ കേന്ദ്രം സമ്പൂര്‍ണ ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ നടപടികള്‍ കടുപ്പിക്കാനൊരുങ്ങി പൊലീസ്. സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളില്‍ ഒട്ടേറെ യാത്രക്കാര്‍ റോഡിലിറങ്ങി എന്നതായിരുന്നു ചൊവ്വാഴ്ച കേരളം നേരിട്ട പ്രധാന പ്രതിസന്ധി. സമ്പൂര്‍ണ ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ച് കേന്ദ്രം പുറപ്പെടുവിച്ച മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങളില്‍ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളിലെ യാത്ര അനുവദിക്കുന്നില്ല.

അതിനാല്‍ ബുധനാഴ്ച അനാവശ്യ യാത്രകള്‍ പൂര്‍ണമായും തടഞ്ഞേക്കും. ഇതിനായി രാവിലെ മുതല്‍ റോഡില്‍ പരിശോധന നടത്താന്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കു നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. സൂപ്പര്‍മാര്‍ക്കറ്റുകളടക്കം അവശ്യവിഭാഗങ്ങളില്‍ പെടുന്ന വ്യാപാരസ്ഥാപനങ്ങളില്‍ അഞ്ചിലധികം ആളുകള്‍ കൂട്ടം കൂടുന്നതിനെയും ബുധനാഴ്ച കര്‍ശനമായി നേരിട്ടേക്കും.

English Summary: Police to block all unnecessary travel in the wake of lockdown