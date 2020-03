കുറിൽ ദ്വീപിൽ ഭൂകമ്പം; റഷ്യയിൽ സൂനാമി ഭീഷണി

മോസ്കോ∙ റഷ്യയിലെ കുറിൽ ദ്വീപിൽ 7.5 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനത്തെത്തുടർന്ന് സൂനാമി ഭീഷണി. ചെറിയ തിരമാലകൾ രൂപപ്പെട്ടെങ്കിലും നാശനഷ്ടങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. പസഫിക് സമുദ്രത്തിനും ഒഖോത്‌സ്ക് കടലിനുമിടയിലുള്ള കുറിൽ ദ്വീപിലാണ് ഭൂകമ്പമുണ്ടായത്. സഖാലിൻ സമയം 1515 (0415 ജിഎംടി)ന് സെവേറോ-കുരിൾസ്കിൽ ആണ് സുനാമി തരംഗം രൂപപ്പെട്ടത്. 50 സെന്റിമീറ്റർ (20 ഇഞ്ച്) ഉയരത്തിൽ തിരമാലകൾ രൂപപ്പെട്ടു. താമസക്കാരെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്കു മാറ്റി.



ഭൂകമ്പത്തിൽ വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ്, അലാസ്ക, കാനഡയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് കൊളംബിയ എന്നിവയ്ക്കും സൂനാമി ഭീഷണിയില്ലെന്ന് യുഎസ് പസഫിക് സൂനാമി മുന്നറിയിപ്പ് കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. യുഎസിന്റെ ചില തീരപ്രദേശങ്ങളിലും നാശനഷ്ടമുണ്ടാകില്ലെന്ന് ഏജൻസി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ചെറിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകാമെന്ന് ജപ്പാൻ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം പറഞ്ഞെങ്കിലും മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകിയിട്ടില്ല.

