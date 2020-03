കൊൽക്കത്ത ∙ പാലുവാങ്ങാൻ വീടിന് പുറത്തിറങ്ങിയ യുവാവ് പൊലീസ് മർദ്ദനമേറ്റ് മരിച്ചു. ബംഗാളിലെ ഹൗറയിലാണ് സംഭവം. പാലുവാങ്ങാൻ പോയ ലാൽ സ്വാമി (32) ആണ് മരിച്ചത്. തെരുവിൽ കൂട്ടം കൂടിയ ആളുകളെ ഓടിച്ചു വിടുന്നത് നോക്കിനില്‍ക്കെ പൊലീസ് മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നെന്ന് ലാൽ സ്വാമിയുടെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ മര്‍ദ്ദനമേറ്റല്ല ലാൽ സ്വാമി മരിച്ചതെന്നും ഹൃദയാഘാതമാണ് മരണകാരണമെന്നും പൊലീസ് ആരോപിച്ചു.



English Summary: Bengal man who was out to buy milk dies after being beaten up by police