വെന്റിലേറ്ററുകൾ നിർമിക്കാൻ റെയിൽവേ; കോച്ചുകൾ ഐസലേഷൻ വാർഡായി മാറും

ന്യൂഡൽഹി∙ കോവിഡിന്റെ സമൂഹവ്യാപന സാധ്യത മുൻനിർത്തി പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ തയാറെടുക്കുമ്പോൾ വെന്റിലേറ്ററുകൾ നിർമിക്കാനൊരുങ്ങി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ. ഒറ്റപ്പെട്ട, ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ വൈദ്യസഹായം എത്തിക്കാനും മറ്റുമായി ട്രെയിനുകളുടെ കോച്ചുകൾ ഐസലേഷൻ വാർഡാക്കി മാറ്റാനുള്ള നീക്കവും റെയിൽവേ നടത്തുന്നുണ്ട്.

കപൂര്‍ത്തലയിലെ റെയിൽ കോച്ച് ഫാക്ടറിയോട് എൽഎച്ച്ബി കോച്ചുകൾ ഐസലേഷൻ വാർഡാക്കി മാറ്റി നിർമിക്കാൻ ഇതിനോടകം തന്നെ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ചെന്നൈയിലെ ഇന്റഗ്രൽ കോച്ച് ഫാക്ടറിയോട് (ഐസിഎഫ്) വെന്റിലേറ്ററുകൾ നിർമിക്കാനും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Coronavirus: Railways to make ventilators, coaches to be isolation units