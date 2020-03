ന്യൂഡൽഹി ∙ അവശ്യസാധനങ്ങളുടെ ഉൽപാദനവും വിതരണവും ലോക്ഡൗൺ കാരണം തടസപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ കേന്ദ്ര വ്യവസായ – ആഭ്യന്തര വ്യാപാര പ്രോൽസാഹന വകുപ്പ് കൺട്രോൾ റൂം തുറന്നു.

ഉൽപാദകർക്കും വിതരണക്കാർക്കും ചരക്ക് നീക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്കും തടസങ്ങളുണ്ടായാൽ കേന്ദ്രം ഇടപെടും. പരാതികളുണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കാൻ, ഫോൺ : 011–23062487(രാവിലെ 8 മുതൽ വൈകീട്ട് 6 വരെ), ഇമെയിൽ: controlroom-dpiit@gov.in



English Summary: DPIIT to monitor delivery of essential services through control room during COVID-19 lockdown