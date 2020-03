യുവതിയെ കൊറോണ എന്നുവിളിച്ചു, മുഖത്ത് തുപ്പി; ഡൽഹിയിൽ 40കാരൻ അറസ്റ്റിൽ

ന്യൂഡൽഹി ∙ യുവതിയെ കൊറോണ എന്ന് വിളിക്കുകയും, യുവതിയുടെ മേൽ തുപ്പുകയും ചെയ്തതിന് 40കാരൻ അറസ്റ്റിൽ. മോഡൽ ടൗൺ നിവാസിയായ ഗൗരവ് വോറയാണ് അറസ്റ്റിലായത്. ഡൽഹിയിലെ മുഖര്‍ജി നഗറിൽ ഞായറാഴ്ച രാത്രിയാണ് സംഭവം. നടന്നുവരികയായിരുന്ന യുവതിയെ സ്കൂട്ടറിലെത്തിയ ഗൗരവ് അധിക്ഷേപിക്കുകയും, മുഖത്ത് തുപ്പുകയുമായിരുന്നു.



മണിപ്പുർ സ്വദേശിനിയുടെ പരാതിയിൽ കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തതായി ഡെപ്യൂട്ടി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ വിജയന്ത ആര്യ പറഞ്ഞു. പ്രതിയുടെ സ്കൂട്ടറും പിടിച്ചെടുത്തതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു. വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരെ കൊറോണ വൈറസുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി അധിക്ഷേപിക്കുന്നവർക്കെതിരെ ഉചിതമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾക്കും കത്തെഴുതിയിരുന്നു. അതിനു പിന്നാലെയാണ് ഈ സംഭവം.

English Summary: Man Arrested For Calling Northeast Woman "Corona", Spitting On Her: Delhi Police