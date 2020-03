കോവിഡ് വ്യാപിച്ചാൽ നവോദയ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഐസലേഷൻ

പത്തനംതിട്ട ∙ കോവിഡ് വൈറസ് ബാധ രാജ്യത്ത് വ്യാപിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ജവഹർ നവോദയ വിദ്യാലയങ്ങളെ ഐസലേഷൻ ക്യാംപുകളായോ താൽക്കാലിക മെഡിക്കൽ ക്യാംപുകളായോ മാറ്റുന്നതിനെപ്പറ്റി ആലോചന.



കേന്ദ്ര മാനവവിഭവശേഷി മന്ത്രാലയം സംസ്ഥാന ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാർക്കു നൽകിയ കത്തിലാണ് ഈ നിർദേശം. രാജ്യത്തെ ആകെയുള്ള 645 നവോദയ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ 570 എണ്ണം നിലവിൽ ഈ രീതിയിലേക്കു മാറ്റാനാവും. ജില്ലാ കലക്‌ടർമാർ ഇതിന്റെ സാധ്യത പരിശോധിക്കണമെന്നും നിർദേശമുണ്ട്. നവോദയ വിദ്യാലയ സമിതി കമ്മിഷണർമാർക്കും പ്രിൻസിപ്പൽമാർക്കും ഇതു സംബന്ധിച്ചു നിർദേശം നൽകും.



ലോക് ഡൗൺ കാരണം ചില നവോദയ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിന്നു കുട്ടികൾക്കു വീടുകളിലേക്കു പോകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇവർ ഹോസ്റ്റലുകളിൽ തന്നെ തുടരുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്. ഇത്തരം സ്കൂളുകളെ ഒഴിവാക്കി പൂർണമായും അവധിക്ക് അടച്ച നവോദയ വിദ്യാലയങ്ങളിലാകും ഇത്തരം ക്യാംപുകൾ തുറക്കുക.



