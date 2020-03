ആഗോള സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിനു തുടക്കം; കൂടുതൽ ഗുരുതരമെന്ന് ഐഎംഎഫ്

വാഷിങ്ടൻ∙ ആഗോള സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിനു തുടക്കമായെന്നു രാജ്യാന്തര നാണയ നിധി. മാന്ദ്യം 2009ല്‍ ഉണ്ടായതിനേക്കാൾ ഗുരുതരമാകുമെന്നും ഐഎംഎഫ് മുന്നറിയിപ്പു നൽകുന്നു. 2009ൽ ഉണ്ടായതിനേക്കാൾ രൂക്ഷമായ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിലേക്കു ലോകം കടന്നെന്ന കാര്യം വ്യക്തമാണെന്ന് ഐഎംഎഫ് മേധാവി ക്രിസ്റ്റലീന ജോർജിവ വെള്ളിയാഴ്ച പറഞ്ഞു.



കൊറോണ വൈറസ് സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയെ അധഃപതനത്തിലെത്തിച്ചു. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ വികസ്വര രാജ്യങ്ങൾക്കു കരകയറാൻ വൻതോതില്‍ തന്നെ ഫണ്ടിങ് ആവശ്യമാണെന്ന് ഒരു ഓൺലൈൻ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അവർ പറഞ്ഞു. ലോകത്ത് കുറഞ്ഞ വരുമാനമുള്ള 80 ന് മുകളില്‍‌ രാജ്യങ്ങൾ അടിയന്തര സഹായത്തിനായി ഐഎംഎഫിനെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം രാജ്യങ്ങളുടെ സമ്പത്തു കൊണ്ട് ഇതു മറികടക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നു തോന്നുന്നില്ലെന്നും അതിവേഗം മികച്ച രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനാണ് ഐഎംഎഫ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.



English Summary: Clear We Have Entered Recession That Will Be Worse Than 2009: IMF Chief