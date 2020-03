രാജ്യാന്തര യാത്രക്കാരെ പരിശോധിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച; സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കത്ത്

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഇന്ത്യയിൽ രാജ്യാന്തര വിമാന സർവീസുകൾ നിർത്തുന്നതിനു മുൻപു രാജ്യത്ത് എത്തിയ യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണത്തിലും നിലവിൽ ക്വാറന്റീനിൽ ഉള്ളവരുടെ എണ്ണവും തമ്മിൽ പൊരുത്തക്കേട്. കാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി രാജീവ് ഗൗബ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേയും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലേയും ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാര്‍ക്ക് അയച്ച കത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്.

കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസത്തിനിടെ 15 ലക്ഷത്തിലധികം രാജ്യാന്തര യാത്രക്കാർ ഇന്ത്യയിലെത്തിയെങ്കിലും സംസ്ഥാനങ്ങൾ നിരീക്ഷണത്തിൽ കാണിച്ച അലംഭാവം കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം തടയുന്നതിനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ശ്രമങ്ങളെ ഗുരുതരമായി അപകടത്തിലാക്കുന്നു. വിദേശയാത്രക്കാരുടെ പരിശോധന കർശനമാക്കണമെന്നു ജനുവരി 18ന് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. ഇമിഗ്രേഷൻ ബ്യൂറോയുടെ മാർച്ച് 23 വരെയുള്ള കണക്കുപ്രകാരം 15 ലക്ഷത്തോളം യാത്രക്കാരാണ് വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നെത്തിയത്. ഇത് ഇപ്പോൾ ക്വാറന്റീനിൽ ഉള്ളവരുടെ കണക്കുമായി ഒത്തുനോക്കുമ്പോൾ പൊരുത്തക്കേടുകൾ ഉണ്ടെന്നു കാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു.

എന്നാൽ ഇപ്പോൾ എത്രപേർ ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയുന്നുണ്ടെന്നു കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. വിദേശത്തുനിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയ യാത്രക്കാരെ കണ്ടെത്താനും നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കാനും ഉടൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നു കാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാർക്കു നിർദേശം നൽകി. നിലവിൽ രാജ്യത്തു കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച ഭൂരിഭാഗം പേരും രാജ്യാന്തര യാത്ര ചരിത്രമുള്ളതിനാൽ ഇത് അടിയന്തരമായി നടപ്പാക്കണമെന്നും കാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി നിർദേശിച്ചു.

English Summary: Mismatch in Number of Passengers Who Returned from Abroad and Those in Quarantine, Flags Cabinet Secretary