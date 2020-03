ഇറാനിൽ കുടുങ്ങിയ 850 തീർഥാടകരെ എപ്പോൾ തിരിച്ചെത്തിക്കും?: കേന്ദ്രത്തോട് സുപ്രീം കോടതി

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇറാനിൽ കുടുങ്ങിയ 850 തീർഥാടകരെ തിരികെയെത്തിക്കാൻ സർക്കാർ എന്ത് നടപടിയാണ് സ്വീകരിച്ചതെന്ന് അറിയിക്കണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. ഇറാനിലെ ക്യോം നഗരത്തിൽ കുടുങ്ങിയ തീർഥാടകരെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തിരികെയെത്തിക്കണമെന്ന് അഭ്യർഥിച്ച് ലഡാക്ക് സ്വദേശി നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് സുപ്രീം കോടതി സർക്കാരിന്റെ മറുപടി ആരാഞ്ഞത്. ജസ്റ്റിസ് ഡി.വൈ. ചന്ദ്രചൂഡ്, സൂര്യകാന്ത് എന്നിവർ അടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് വിഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് വഴി ഹർജി പരിഗണിച്ചത്. കേന്ദ്രത്തിന്റെ തീരുമാനം അറിയുന്നതോടൊപ്പം ഇറാനിൽ കുടുങ്ങിയവർക്ക് അവർ തിരികെയെത്തുന്നതുവരെ അടിയന്തര വൈദ്യ സഹായം നൽകാനും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.



ലഡാക്ക് നിവാസിയായ എം.എച്ച്. മുസ്തഫ എന്നയാളാണ് ഹർജി നൽകിയത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡിസംബർ അവസാനം മുസ്തഫയുടെ ബന്ധുക്കളടക്കം ആയിരം തീർഥാടകരാണ് ഇറാനിലേക്ക് പോയത്. മാർച്ച് ആദ്യ വാരം മടങ്ങിയെത്താനിരിക്കെയാണു കോവിഡ് രോഗം പടർന്നു പിടിച്ചത്. ഇതോടെ ഇവർ ഇറാനിൽ കുടുങ്ങി. വിവരം നേരത്തെ തന്നെ വിദേശകാര്യ വകുപ്പിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും ഇവർക്ക് കാര്യമായ സഹായം ലഭിച്ചില്ലെന്നാണ് അറിവ്. ആവശ്യത്തിന് വൈദ്യസഹായമോ താമസ സൗകര്യമോ ഇവർക്ക് ലഭ്യമായിട്ടില്ലെന്നാണ് വിവരം.

ലഡാക്ക് നിവാസികളിൽനിന്ന് ലഭിച്ച വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇറാനിൽ കുടുങ്ങിയ ഇന്ത്യക്കാരിൽ 389 പേരെ തിരികെയെത്തിച്ചെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ബാക്കിയുള്ള 850 പേരുടെ സഹായത്തിനായി ഒരു സംഘം ഡോക്ടർമാരെ ഇറാനിലേക്ക് അയച്ചിരുന്നെന്നും അവർ ഇവരെ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയെന്നും കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. എന്നാൽ ഒറ്റ തവണ മാത്രമാണ് ഇത്തരത്തിൽ പരിശോധന നടത്തിയതെന്ന് കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കി.



ഇറാനിൽ വൻ തോതിൽ രോഗം വ്യാപിക്കുന്നതിനിടെ തീർത്തും അനാരോഗ്യപരമായ അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് ഇവരുടെ താമസം. ഇവർക്കായി അനുവദിച്ചിരുക്കുന്ന ഹോട്ടൽ മുറികളിൽ നാലും അഞ്ചും പേർ ഒരുമിച്ചാണ് താമസം. ഇത് രോഗം പടരാനുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു. മാർച്ച് 30ന് കോടതി കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും. കോവിഡ് മഹാമാരി വളരെയധികം നാശം വിതച്ച രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇറാൻ. ഇന്നുവരെ 2,378 പേരാണ് ഇവിടെ രോഗം ബാധിച്ച് മരിച്ചത്.



