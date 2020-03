തിരുവനന്തപുരം ∙ ലോക്‌ഡൗണിൽ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാൻ വീട്ടിൽ അടച്ചിരിക്കുമ്പോൾ പല്ലുവേദനയുണ്ടായാൽ എന്തു ചെയ്യും? ഈ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയുമായി എത്തുകയാണ് ഇന്ത്യൻ ഡെന്റൽ അസോസിയേഷൻ കേരള ഘടകം. ലോക‍്ഡൗണിനിടെ ദന്തസംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശങ്കകളും സംശയങ്ങളും പരിഹരിക്കാൻ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും പ്രത്യേക ഹെൽപ്‍ലൈൻ നമ്പരുകളുമായാണ് സംഘടന രംഗത്തെത്തുന്നത്.



ജനം കഴിവതും റോഡിലിറങ്ങാതെ നോക്കണമെന്ന സർക്കാർ നിർദ്ദേശത്തിനിടെ ദന്താരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനാണ് ഹെൽപ്‍‌ലൈൻ നമ്പരുകൾ ജനങ്ങൾക്കായി നൽകുന്നതെന്ന് ഐഡിഎ കേരള ഘടകം സെക്രട്ടറി ഡോ. ദീബു ജെ. മാത്യു മനോരമ ഓൺലൈനോടു പറഞ്ഞു. ഉപദേശങ്ങളിലൂടെയും നിർദ്ദേശങ്ങളിലൂടെയും ജനങ്ങളുടെ ദന്തസംബന്ധമായ ആശങ്ക പരിഹരിക്കുക, ഇടപെടൽ അത്യാവശ്യമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കാൻ സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങളോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് രോഗികളെ റഫർ ചെയ്യുക തുടങ്ങിയവയാണ് ഹെൽപ്‍ലൈൻ നമ്പരുകളിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.



ഐഡിഎ കേരള ജില്ലാതല ഹെൽപ്‌ലൈൻ നമ്പരുകൾ:



തിരുവനന്തപുരം – 9847240328, 9847069752



കൊല്ലം – 9895030665, 9446937668

ആലപ്പുഴ – 9961473479, 9895168932

പത്തനംതിട്ട – 9495112676, 9447052831, 9447440004, 9447097676, 9447504743, 8281820000

കോട്ടയം – 9447208788, 9446574707, 9447148907, 9995221801, 9447672791

ഇടുക്കി – 9847866185, 9447072644

എറണാകുളം – 9447526536, 9447055598

തൃശൂർ – 9847107167, 9946888808, 9447386743, 9847172917

പാലക്കാട് – 9446354333, 9747018888

മലപ്പുറം – 9447110915, 9447541039, 9746400481, 9349101105

കോഴിക്കോട് – 9387519226, 9447384149, 9447123140, 9447122972, 9846516516

വയനാട് – 9447358378 , 9447004408

കണ്ണൂർ – 9447706128, 9480700788

കാസർകോട് – 9447284192, 8129132950

English Summary: IDA help for dental care in lockdown period