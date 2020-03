‘ഹോം ക്വാറന്റീ’ന് സ്വന്തം വീട്ടിൽ പോകാമെന്ന് കരുതി: കൊല്ലം സബ് കലക്ടർ; സസ്പെൻഷന്‍

കൊല്ലം ∙ കോവിഡ് നിരീക്ഷണം ലംഘിച്ച് മുങ്ങിയ കൊല്ലം സബ് കലക്ടര്‍ അനുപം മിശ്രയ്ക്ക് സസ്പെൻഷൻ. പൊലീസ് കേസെടുത്തതിനു പിന്നാലെയാണു നടപടി. സബ്കലക്ടറുടെ നിയമലംഘനം സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ടിനൊപ്പം വകുപ്പുതല നടപടിക്ക് കലക്ടര്‍ ബി.അബ്ദുൽ നാസർ സർക്കാരിനോട് ശുപാർശ ചെയ്തിരുന്നു. ഹോം ക്വാറന്റീനെന്നാല്‍ ‘സ്വന്തം വീട്ടില്‍ പോവുക’ എന്നാണു കരുതിയെന്നാണ് അനുപം മിശ്ര കലക്ടര്‍ക്ക് നല്‍കിയ വിചിത്ര വിശദീകരണം.

കൊല്ലം തേവള്ളിയിലെ സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ നിന്നാണ് സബ് കലക്ടർ കടന്നത്. ആരോഗ്യസ്ഥിതി അന്വേഷിക്കാനായി വ്യാഴാഴ്ച ഉദ്യോഗസ്ഥരെത്തിയപ്പോൾ സബ് കലക്ടറെ കാണാനില്ലെന്നു മനസിലായത്. എവിടെ പോയെന്നു സുരക്ഷാ ചുമതലയിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനും അറിയില്ലായിരുന്നു. തുടർന്ന് കലക്ടർ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ടു. വിളിച്ചപ്പോൾ ബെംഗളൂരുവിൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ ടവർ ലൊക്കേഷൻ കാൻപുരായിരുന്നു.

ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായ ഗുരുതര വീഴ്ച കലക്ടർ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പടെയുള്ളവരെ അറിയിച്ചു. മധുവിധുവിനായി സിംഗപ്പൂരിലും മലേഷ്യയിലും പോയ ശേഷം ഈ മാസം 18 നാണ് അനുപം മിശ്ര കൊല്ലത്ത് മടങ്ങിയെത്തിയത്. തേവള്ളിയിലെ ഔദ്യോഗിക വസതിയില്‍ നിരീക്ഷണത്തില്‍ കഴിയാന്‍ 19 ന് കലക്ടറാണ് നിര്‍ദേശിച്ചത്. വീട്ടില്‍ രാത്രിയില്‍ വെളിച്ചം കാണാത്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് സമീപവാസികള്‍ അറിയിച്ചതനുസരിച്ച് വ്യാഴാഴ്ച ഉദ്യോഗസ്ഥരെത്തിയപ്പോഴാണ് സബ് കലക്ടർ മുങ്ങിയതറിയുന്നത്. ക്വാറന്റീൻ ലംഘനം ഉൾപ്പെടെ നാലു വകുപ്പുകളാണ് സബ് കലക്ടർക്കെതിരെ ചുമത്തിയത്. രണ്ട് വര്‍ഷം വരെ തടവും പിഴയും കിട്ടാവുന്ന വകുപ്പുകളാണിവ. ആരോഗ്യവകുപ്പിന്‍റെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ കൊല്ലം വെസ്റ്റ് പൊലീസാണ് കേസെടുത്തത്.

കൂടുതല്‍ സുരക്ഷിതം എന്ന നിലയ്ക്കാണ് നാട്ടിലേക്ക് പോയതെന്നാണ് അനുപം മിശ്രയുടെ വിശദീകരണം. ഔദ്യോഗിക വസതിയില്‍ ഭക്ഷണത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുനേരിട്ടെന്ന സബ്കലക്ടറുടെ വാദം നേരത്തെ ജില്ലാ ഭരണകൂടം തള്ളിയിരുന്നു. സബ്കല്കടറുടെ ഗണ്‍മാനും ഡ്രൈവറും അവരവരുടെ വീടുകളില്‍ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. ഇവരുടെ അറിവോടെയാണ് അനുപം മിശ്ര മുങ്ങിയതെങ്കില്‍ വകുപ്പ് തല നടപടിയുണ്ടാകും. 2016 ബാച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ അനുപം മിശ്ര ഉത്തര്‍പ്രദേശ് സുല്‍ത്താന്‍പൂര്‍ സ്വദേശിയാണ്.

ഔദ്യോഗിക വസതിയിൽ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്ന കൊല്ലം സബ് കലക്ടർ അനുപം മിശ്ര ചെയ്തതു ഗുരുതര പിഴവാണെന്നും നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും ജില്ലയുടെ ചുമതലയുള്ള മന്ത്രി ജെ.മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ പറഞ്ഞിരുന്നു.

