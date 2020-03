മദ്യം ലഭിക്കാത്തതിൽ അസ്വസ്ഥത; വീടിനുള്ളിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച് ഗൃഹനാഥൻ

കൊച്ചി ∙ മദ്യം ലഭിക്കാത്തതിനെത്തുടർന്ന് ഗൃഹനാഥൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. കരിമുകൾ പെരിങ്ങാല ചായ്ക്കര പരേതനായ പള്ളിയാന്റെ മകൻ മുരളി(44) ആണ് മരിച്ചത്. രണ്ടു ദിവസമായി മദ്യം ലഭിക്കാത്തതിനെത്തുടർന്ന് ഇയാൾ അസ്വസ്ഥനായിരുന്നുവെന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു. മദ്യം അന്വേഷിച്ച് വെള്ളിയാഴ്ച ഇയാൾ 5 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള പുത്തൻകുരിശ് ബവ്കോയിൽ നടന്നു പോയിരുന്നതായി നാട്ടുകാർ പറയുന്നു.

വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി 7.30ന് വീടിനുള്ളിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. ഇൗ സമയത്ത് വീട്ടിൽ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കൂലിപ്പണിയായിരുന്നു. ഭാര്യ: നിർമല. മകൾ: അലോഷിയ. മൃതദേഹം ശനിയാഴ്ച പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനു ശേഷം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടു നൽകും.

English Summary: Man Committed Suicide for not getting liquor