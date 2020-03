സബ് കലക്ടർക്കെതിരെ മാതൃകാപരമായ നടപടി വേണം : റവന്യൂ മന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം∙ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയവേ ആരോടും പറയാതെ നാട്ടിലേക്കു പോയ കൊല്ലം സബ് കലക്ടർ ഉത്തർപ്രദേശ് സ്വദേശി അനുപം മിശ്രയ്ക്കെതിരെ മാതൃകാപരമായ നടപടി വേണമെന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ. ചന്ദ്രശേഖരൻ. പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥനു ചേർന്ന പെരുമാറ്റമല്ല സബ് കലക്ടറുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായതെന്നാണ് റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ വിലയിരുത്തൽ. സബ് കലക്ടറുടെ വീഴ്ചകൾ സംബന്ധിച്ച് കൊല്ലം കലക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരിഗണനയ്ക്കായി അയച്ചു. സസ്പെൻഷൻ ഉണ്ടായേക്കാമെന്ന് അധികൃതർ സൂചന നൽകുന്നു.

കലക്ടറെ അറിയിക്കാതെയാണ് സബ് കലക്ടർ നാട്ടിലേക്കു പോയത്. തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം വഴിയായിരുന്നു യാത്ര. കലക്ടർ ചോദിച്ചപ്പോൾ ബെംഗളൂരുവിലാണെന്ന മറുപടിയാണ് ലഭിച്ചത്. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് 18നാണ് സബ് കലക്ടർ തിരിച്ചെത്തി ഡ്യൂട്ടിയിൽ പ്രവേശിച്ചത്. മധുവിധുവിന് വിദേശത്തുപോകാൻ നേരത്തെ കലക്ടറോട് അനുമതി ചോദിച്ചിരുന്നതിനാൽ, ക്വാറന്റീനിൽ പോകാൻ നിർദേശിക്കുകയായിരുന്നു. ഡ്രൈവറോടും ഗൺമാനോടും ക്വാറന്റീനിൽ പോകാൻ നിർദേശിച്ചിരുന്നു. ക്വാർട്ടേഴ്സിലെ ജീവനക്കാർ അറിയിച്ചപ്പോഴാണ് സബ് കലക്ടർ ക്വാറന്റീൻ ലംഘിച്ചത് പുറത്തായത്.

English Summary : Needs to take action against Kollam Sub collector, says Revenue Minister E Chandrasekharan