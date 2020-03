മോസ്‌കോ ∙ കോവിഡ് നിറഞ്ഞാടിയ ചൈനയുമായി ലോകത്തെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ രാജ്യാന്തര അതിര്‍ത്തി പങ്കിട്ടിട്ടും റഷ്യയില്‍ ഒരാള്‍ പോലും കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ചു മരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന വാര്‍ത്ത ഏറെ അദ്ഭുതത്തോടെയാണു ലോകരാജ്യങ്ങള്‍ വീക്ഷിച്ചത്. കടുത്തതും ഫലപ്രദവുമായ നടപടികള്‍ കൊണ്ട് രോഗബാധ തടഞ്ഞുവെന്നാണ് റഷ്യന്‍ അധികൃതര്‍ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ഒടുവില്‍ അതിര്‍ത്തികള്‍ തടസമല്ലെന്ന് ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് റഷ്യയെയും പിടികൂടുകയാണ് കൊറോണ വൈറസ്.



മാര്‍ച്ച് 10-ാം തീയതി വരെ ഏഴു പേര്‍ക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍ നിലവില്‍ അത് 840 ആയി കുതിച്ചുയര്‍ന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇതില്‍ മൂന്നിലൊന്നു പേരും മോസ്‌കോ മേഖലയിലാണ്. ഒറ്റദിവസം 163 കേസുകളാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. ഏതാണ്ട് അറുപതോളം പ്രദേശങ്ങളില്‍ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇതുവരെ മരണം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.

കൂടുതല്‍ രോഗബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ പരിശോധനാ രീതിയില്‍ മാറ്റം വരുത്താന്‍ മോസ്‌കോ തീരുമാനിച്ചു. മുൻപ് സാംപിളുകള്‍ സൈബീരിയയില്‍ അയച്ചാണു പരിശോധിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ പ്രാദേശിക ലാബുകളിലും ആന്റി പ്ലേഗ് റിസര്‍ച്ച് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലും പരിശോധന ആരംഭിച്ചു. ഏഴു ലക്ഷത്തോളം പരിശോധനാ കിറ്റുകളും സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാള്‍ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാണ് തലസ്ഥാന നഗരിയെന്ന് മോസ്‌കോ മേയര്‍ സെര്‍ജി സൊബ്യാനിന്‍ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാദിമിർ പുടിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ് 19 ബാധിച്ചുള്ള മരണങ്ങള്‍ മുൻപ് പടര്‍ന്നുപിടിച്ച ന്യൂമോണിയയുടെ കണക്കില്‍ പെടുത്തുകയാണ് റഷ്യ ചെയ്യുന്നതെന്ന ആരോപണം നേരത്തേ ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. സര്‍ക്കാര്‍ വിരുദ്ധ ചേരിയിലുള്ള ഡോക്ടര്‍മാര്‍ തന്നെയാണ് ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്നത്.

രോഗം നേരിടാനായി മോസ്‌കോയുടെ പ്രാന്തപ്രദേശത്ത് പ്രത്യേക ആശുപത്രിയുടെ നിര്‍മാണം അവസാനഘട്ടത്തിലാണ്. 65 വയസിനു മുകളില്‍ പ്രായമുള്ളവര്‍ വീടുകളില്‍ ഐസലേറ്റ് ചെയ്യാന്‍ നിര്‍ദേശം നല്‍കി. അവശ്യസര്‍വീസുകള്‍ ഒഴികെ 28 മുതല്‍ ഏപ്രില്‍ 5 വരെ അടച്ചിടാനും നിര്‍ദേശമുണ്ട്. 26 അര്‍ധരാത്രി മുതല്‍ രാജ്യാന്തര വിമാന സര്‍വീസുകള്‍ക്കും വിലക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തി. റഷ്യന്‍ പൗരന്മാരെ വിദേശത്തുനിന്ന് എത്തിക്കാനുള്ള വിമാനങ്ങള്‍ക്കു മാത്രമാണ് അനുമതിയുള്ളത്.

ചൈനയില്‍ കൊറോണ പടര്‍ന്നുപിടിച്ച ജനുവരിയില്‍ തന്നെ റഷ്യ ചൈനയുമായുള്ള അതിര്‍ത്തി അടച്ചിരുന്നു. ഏറെ നീളമുള്ള അതിര്‍ത്തിയില്‍ 16 പ്രവേശന കവാടങ്ങള്‍ ആണുള്ളത്. ചൈനയിലുള്ള റഷ്യക്കാരെ എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു കവാടം ഒഴികെ എല്ലാം അടച്ചിട്ടു. ചൈനയില്‍നിന്നുള്ള ട്രെയിന്‍ സര്‍വീസുകളും ചാര്‍ട്ടര്‍ വിമാന സര്‍വീസുകളും റദ്ദാക്കി. ജനുവരി 31-ന് റഷ്യയില്‍ ആദ്യമായി രണ്ടു ചൈനീസ് ടൂറിസ്റ്റുകള്‍ക്കാണു രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. വിദേശികളുമായി അടുത്ത് ഇടപഴകിയ ആളുകളെ ഫെബ്രുവരിയില്‍ തന്നെ ആശുപത്രികളില്‍ ഐസലേറ്റ് ചെയ്തു.

1,12,000 പേര്‍ ഹോം ഐസലേഷനുമായി. ഇറ്റലിയില്‍ രോഗം മൂര്‍ഛിച്ചതോടെ യൂറോപ്പിലേക്കുള്ള വ്യോമയാത്രകള്‍ക്കും നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തി. ഇത്തരം നടപടികളിലൂടെ കോവിഡ് മരണം തടയാന്‍ കഴിഞ്ഞുവെന്നാണ് അധികൃതരുടെ അവകാശവാദം. എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ പുറത്തുവരുന്ന രോഗവ്യാപന കണക്കുകള്‍ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്ന് അധികൃതര്‍ തന്നെ വിലയിരുത്തുന്നുവെന്നാണു സൂചന.

English Summary: The new coronavirus is finally slamming Russia