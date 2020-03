പാലക്കാട്∙ സാനിറ്റൈസർ നിർമാണം മുടക്കമില്ലാതെ നടക്കാൻ സംസ്ഥാനത്തെ ഡിസ്‌റ്റിലറികളിലുമുള്ള 33 ലക്ഷം സ്പിരിറ്റും ഉപയേ‍ാഗിക്കാൻ നടപടി ആരംഭിച്ചു. കേ‍ാവിഡ്–19 വ്യാപനം തടയാനുള്ള പ്രധാന പ്രതിരേ‍ാധമാർഗമായ സാനിറ്റൈസർ നിർമാണത്തിനു വേണ്ട സ്പിരിറ്റിന് ക്ഷാമം നേരിട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് എക്സൈസ് വകുപ്പിന്റെ നടപടി. ഇക്കാര്യം കഴിഞ്ഞദിവസം മനേ‍ാരമ ഒ‍ാൺലൈൻ റിപ്പേ‍ാർട്ടു ചെയ്തിരുന്നു.

പ്രതിരേ‍ാധ നടപടികൾ സജീവമായതേ‍ാടെ വിദ്യാലയങ്ങൾ, ആരേ‍ാഗ്യസ്ഥാപനങ്ങൾ, സന്നദ്ധസംഘടനകൾ എന്നിവർ വ്യാപകമായി സാനിറ്റൈസർ നിർമിച്ചു സൗജന്യമായി വിതരണം തുടങ്ങിയതേ‍ാടെയാണ് എക്സൈസ് വകുപ്പ് വർഷങ്ങളായി പിടികൂടി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന സ്പിരിറ്റ് തീർന്നത്. അബ്കാരി നിയമനുസരിച്ച് എക്സൈസാണ് സ്പിരിറ്റ് നൽകേണ്ടത്. ജില്ലകളിൽ ഡപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണർമാരുടെ ഒ‍ാഫിസുകളിൽ ഇതിനായി നിരവധി അപേക്ഷകളാണ് എത്തുന്നത്. സ്പിരിറ്റിന് പകരം ഉപയേ‍ാഗിക്കുന്ന ഐസേ‍ാ പ്രെ‍ാപ്പൈയിൽ ആൽക്കഹേ‍ാളിന് ക്ഷാമത്തിനെ‍ാപ്പം വില രണ്ടിരട്ടിവരെയായി.

സംസ്ഥാനത്തെ 21 ഡിസ്‌റ്റിലറികളായി 33 ലക്ഷത്തിലധികം ലീറ്റർ സ്പിരിറ്റുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പേ‍ാർട്ട്. ഇത് ഉപയേ‍ാഗിക്കാനുള്ള അനുമതിക്ക് സർക്കാരിന് കത്തുനൽകിയതായി എക്സൈസ് കമ്മിഷണർ എസ്.ആനന്ദകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. ഇതിനു മുന്നേ‍ാടിയായി ഒരേ‍ാ സ്ഥലത്തുമുളള സ്പിരിറ്റിന്റെ അളവ് എടുക്കാൻ ഡപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണർമാർക്ക് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സാനിറ്റൈസർ നിർമാണത്തിനു വേണ്ട സ്പിരിറ്റ് തടസമില്ലാതെ ലഭ്യമാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു

ഡിസ്‌റ്റിലറികൾ കൂടുതൽ പാലക്കാടാണ്– 6 എണ്ണം. മുഴുവൻ ഡിസ്‌റ്റിലറികൾക്കുമായി വർഷത്തിൽ 7 കേ‍ാടി ലീറ്റർ സ്പിരിറ്റാണ് ആവശ്യം. ഒരേ‍ാ സ്ഥാപനത്തിനും പ്രത്യേകമായുള്ള ക്വാട്ട കമ്മിഷണറുടെ അനുമതിയേ‍ാടെ പെ‍ാലീസ് സംരക്ഷണത്തിൽ മഹാരാഷ്ട്ര, ഗുജറാത്ത്, പഞ്ചാബ്, മധ്യപ്രദേശ്, തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് എത്തിക്കുന്നത്. രേ‍ാഗപ്രതിരേ‍ാധ നടപടികൾക്ക് സ്പിരിറ്റ് കൂടുതൽ ആവശ്യമെങ്കിൽ പ്രത്യേക അനുമതി നൽകാനും ധാരണയായി.

