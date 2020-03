മദ്യം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ അസ്വസ്ഥത; യുവാവ് തൂങ്ങി മരിച്ചു

കേച്ചേരി∙ അമിത മദ്യാസക്തി കാണിച്ചിരുന്ന യുവാവിനെ വീടിനു സമീപത്തെ മരത്തിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. തൂവാന്നൂർ കുളങ്ങര വീട്ടിൽ മോഹനന്റെ മകൻ സനോജാണ് (37) മരിച്ചത്. ഇന്നു പുലർച്ചെ നാലിനാണ് സംഭവം. മദ്യം ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് രണ്ടു ദിവസമായി യുവാവ് അസ്വസ്ഥത കാണിച്ചിരുന്നതായി ബന്ധുക്കൾ പൊലീസിനു മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.



എന്നാൽ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളാണു മരണത്തിനു കാരണമെന്നാണു നാട്ടുകാർ പറയുന്നത്. മദ്യം ലഭിക്കാത്തതിനാലാണ് ആത്മഹത്യ എന്നത് ചിലരുടെ മനപ്പൂർവമുള്ള പ്രചാരണമാണെന്നും നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നു. പ്രാഥമികാന്വേഷണത്തിൽ മദ്യം ലഭിക്കാത്തതു മൂലമുണ്ടായ മാനസിക വിഷമമാണ് മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. പെയിന്റിങ് തെഴിലാളിയാണ് സനോജ്. അമ്മ: ജാനകി. സഹോദരൻ: ജയൻ.

English Summary: Youth commits suicide after feeling depressed for not getting liquor