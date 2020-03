കാരക്കോണം മെഡിക്കൽ കോളജിലെ 640 കിടക്കകൾ കോവിഡ് ചികിത്സയ്ക്ക് വിട്ടുനൽകും

തിരുവനന്തപുരം ∙ അടിയന്തര സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ കോവിഡ് 19 ചികിത്സയ്ക്കും ഐസലേഷനുമായി കാരക്കോണം ഡോ.സോമർവെൽ മെമ്മോറിയൽ സിഎസ്ഐ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലെ 640 കിടക്കകൾ വിട്ടുനൽകുമെന്ന് ഡയറക്ടർ ഡോ.ജെ.ബെനറ്റ് എബ്രഹാം അറിയിച്ചു. കൂടാതെ 45 പേർക്ക് ഐസിയു സേവനവും 20 പേർക്ക് വെന്റിലേറ്റർ സൗകര്യവും സജ്ജമാക്കും.

ആശുപത്രിയിലെ 340 ഡോക്ടർമാർ, നഴ്സിങ്, പാരാമെഡിക്കൽ ജീവനക്കാർ തുടങ്ങിയവരുടെ സേവനം ഇതിനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തും. മുൻകരുതൽ എന്ന നിലയിൽ 150 കിടക്കകൾ ഇപ്പോൾ കോവിഡ് ചികിൽസയ്ക്ക് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞു. കിടക്കകൾ വിട്ടുനൽകുന്നതിനായി അടിയന്തര ചികിൽസ ആവശ്യമുള്ളവരെ മാത്രമേ നിലവിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളുവെന്ന് ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞു.

കൂടാതെ മെഡിക്കൽ കോളജ്, നഴ്സിങ് കോളജ്, പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സുകൾ എന്നീ ഹോസ്റ്റലുകളിലെ 450 മുറികളും ആവശ്യാനുസരണം ഐസലേഷനായി വിട്ടു നൽകും. സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രകാരം കോവിഡ് സ്ക്രീനിങ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടർമാരുടെയും നഴ്സുമാരുടെയും സേവനം വിട്ടു നൽകി. പാറശാല എംഎൽഎയും തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളും ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് ആംബുലൻസ് സൗകര്യവും നൽകി.

English Summary: 640 beds in karakonam medical college to be given for covid treatment