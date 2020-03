ന്യൂഡൽഹി ∙ കോവിഡ് രോഗത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സൈബർ തട്ടിപ്പു നടക്കാൻ സാ‌ധ്യതയുണ്ടെന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്നും വ്യക്തമാക്കി ഡൽ‌ഹി പൊലീസ്. അപകടസാധ്യതയുള്ള 14 വെബ്സൈറ്റുകളുടെ പട്ടികയും സൈബർ ക്രൈം വിഭാഗം പുറ‌ത്തുവിട്ടു. ഈ വെബ്സൈറ്റുകൾ ഏതുത്തരത്തിലാണ് അപകടമുണ്ടാക്കുന്നതെന്നു വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.

എ‌‌‌ന്നാൽ ചിലതു നിങ്ങളുടെ പാസ്‍വേഡുകൾ അപഹരിക്കുന്നതാണെന്നും വ്യക്തിവിവരങ്ങൾ ചോർത്തുവെന്നും അധികൃതർ പറയുന്നു. മാൽവെയർ വെബ്സൈ‌റ്റുകളും കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. കോവിഡ് രോഗത്തിന്റെ ഭീതി മുതലെടുക്കാൻ ഹാക്കർമാർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണു വിശദീകരണം. ഈ വർഷം ഇതുവരെ കോവിഡ് രോഗം, കൊറോണ വൈറസ് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 4000ത്തിലേറെ വെബ്സൈറ്റുകൾ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണു കണ്ടെത്തൽ.

പൊലീസ് പുറത്തുവിട്ട വെബ്സൈറ്റുകളുടെ പട്ടിക:

coronavirusstatus.space

coronavirus-map.com

blogcoronacl.canalcero.digital

coronavirus.zone

coronavirus-realtime.com

coronavirus.app

Bgvfr.coronavirusaware.xyz

coronavirusaware.xyz

corona-virus.healthcare

survivecoronavirus.org

vaccine-coronavirus.com

coronavirus.cc

bestcoronavirusprotect.tk

Coronavirusupdate.tk

English Summary: Beware of these 'dangerous' coronavirus websites, say Delhi Police