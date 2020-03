കോഴിക്കോട്ടും കൊച്ചിയിലും ഓരോ സ്വകാര്യ ലാബുകളില്‍ കൂടി കോവിഡ് പരിശോധനാ സൗകര്യം

പത്തനംതിട്ട∙ നിലവില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തലത്തില്‍ തുറന്ന എട്ടോളം വൈറോളജി പരിശോധനാ ലാബുകള്‍ക്കു പുറമെ സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ട് സ്വകാര്യ ലാബുകളില്‍ കൂടി കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്ക് അനുമതി. കൊച്ചി പനമ്പള്ളി നഗറിലെ ഡിഡിആര്‍സി എസ്ആര്‍എല്‍ ഡയഗണോസ്റ്റിക്സ്, കോഴിക്കോട് ഗോവിന്ദാപുരത്തുള്ള മിംമ്സ് ലാബ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഇന്ത്യന്‍ കൗണ്‍സില്‍ ഓഫ് മെഡിക്കല്‍ റിസര്‍ച്ച് പരിശോധനാ അനുമതി നല്‍കിയത്. ഇതിനായുള്ള റീ ഏജന്റ് എത്തിയാലുടന്‍ പരിശോധന ആരംഭിക്കാനാവും.

കോട്ടയത്ത് തലപ്പാടിയില്‍ എംജി സര്‍വകലാശാലയുടെ കീഴിലുള്ള ഇന്റര്‍ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ബയോമെഡിക്കല്‍ റിസര്‍ച്ചില്‍ ആരംഭിച്ച വൈറോളജി ലാബില്‍ ദിവസേന 50 സാംപിളുകൾ വരെ പരിശോധിക്കാനാവും.

തമിഴ്നാട്ടില്‍ വെല്ലൂര്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളജിലെ ക്ലിനിക്കല്‍ വൈറോളജി വിഭാഗത്തിനും പരിശോധനാ അനുമതി ലഭിച്ചു. ഇതോടെ രാജ്യത്ത് സ്വകാര്യ മേഖലയില്‍ 44 ലാബുകളില്‍ കൂടി പരിശോധനാ സൗകര്യമായി. രാജ്യത്താകെ ഇപ്പോള്‍ 122 സര്‍ക്കാര്‍ വൈറോളജി ലാബുകളാണുള്ളത്. 44 സ്വകാര്യ ലാബുകള്‍ കൂടി ചേര്‍ത്താല്‍ ആകെ 166 ലാബുകളില്‍ പരിശോധനാ സൗകര്യമായി.



തലശേരി കാന്‍സര്‍ സെന്‍ററില്‍ കൂടി പരിശോധയ്ക്ക് അനുമതി ലഭിച്ചതോടെ കേരളത്തില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ മേഖലയില്‍ പരിശോധന നടക്കുന്ന വൈറോളജി ലാബുകളുടെ എണ്ണം 9 ആയി. തിരുവനന്തപുരം ആര്‍സിസിയില്‍ കൂടി ആരംഭിക്കുമെന്ന് ഐസിഎംആര്‍ നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും റീ ഏജന്‍റ് എത്തിച്ച് ഇതുവരെ പരിശോധന തുടങ്ങാനായിട്ടില്ല.

