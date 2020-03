വൈറസിന്റെ ചിത്രം പകർത്തി; മലയാളി വിദ്യാർഥിനിയുടെ സാംപിളിൽനിന്ന്

പുണെ∙ കൊറോണ വൈറസിന്റെ രൂപഘടന എങ്ങനെയെന്ന് ഇന്ത്യ പുറത്തുവിട്ടു. ജനുവരി 30ന് ഇന്ത്യയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ആദ്യ കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചയാളുടെ തൊണ്ടയിലെ സ്രവത്തിൽനിന്നാണ് കോവിഡ്–19 രോഗത്തിനു കാരണമായ സാർസ് – കോവ് –2 വൈറസിന്റെ ചിത്രമെടുക്കാനായത്. ചൈനയിൽനിന്നു കേരളത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിയ മൂന്നു മെഡിക്കൽ വിദ്യാർഥികളിൽ ഒരാളായ യുവതിയുടെ സാംപിളിൽനിന്നാണ് വൈറസിന്റെ ചിത്രമെടുത്തത്.

ഐസിഎംആർ–എൻഐവിയിലെ ഗവേഷക സംഘമാണ് വൈറസിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടത്. ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് എടുത്ത ചിത്രങ്ങളാണ് ഇന്ത്യൻ ജേർണൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ചിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ചൈനയിൽ വൈറസിന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രമായ വുഹാനിൽനിന്നുവന്ന പെൺകുട്ടിയിൽ കണ്ട വൈറസിന് വുഹാനിലെ വൈറസുമായി 99.98% സാമ്യമുണ്ട്. പുണെയിലെ നാഷനൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വൈറോളജിയിലാണ് (എൻഐവി) വൈറസിന്റെ ജീനുകൾ പരിശോധിച്ചത്.

English Summary: First Electron Microscope Image Of COVID-19 Virus From India Released