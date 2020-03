വിമാനങ്ങളില്ല, അടഞ്ഞത് ‘ആകാശക്കണ്ണ്’; കോവിഡില്‍ കുരുങ്ങി കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം

ലോകമാകെ കോവിഡ് ഭീതിയുടെ ഇരുള്‍ പരന്നതോടെ ആയിരക്കണക്കിനു വിമാനങ്ങള്‍ സര്‍വീസ് അവസാനിപ്പിച്ചത് യാത്രികരെ മാത്രമല്ല അവതാളത്തിലാക്കിയത്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കാലാവസ്ഥാ ഗവേഷകരും ആശങ്കയിലാണ്. വിമാനങ്ങളില്‍നിന്നു ശേഖരിച്ചിരുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് കാലാവസ്ഥാ വിവരങ്ങളാണ് ഒറ്റയടിക്ക് ഇല്ലാതായത്. നിര്‍ണായകമായ ‘ആകാശക്കണ്ണ്’ താല്‍ക്കാലികമായി ചിമ്മിയടഞ്ഞിരിക്കുന്നു.



വിമാനങ്ങളില്‍ നിന്നു ശേഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ഏറെ പ്രധാന്യമുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ ഗവേഷകനായ ക്രിസ് ഡേവിസ് പറയുന്നു. ഏതാണ്ട് ഏഴു ലക്ഷത്തോളം പ്രതിദിന കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണങ്ങളാണ് ഒറ്റയടിക്ക് ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നത്. ഇതു കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനങ്ങളുടെ കൃത്യതയെ ഒരു പരിധിവരെ ബാധിക്കുമെന്നും ഗവേഷകര്‍ മുന്നറിയിപ്പു നല്‍കുന്നു. ഇപ്പോള്‍ സര്‍വീസ് നടത്തുന്ന വിമാനങ്ങളില്‍നിന്നുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ചു പ്രശ്‌നപരിഹാരത്തിനു ശ്രമിക്കുകയാണ് വിവിധ ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങള്‍.

മുൻപും ഗവേഷകര്‍ ഈ വെല്ലുവിളി നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കയില്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ 11 ആക്രമണത്തെ തുടര്‍ന്നു വിമാനസര്‍വീസുകള്‍ നിര്‍ത്തിയപ്പോഴും സമാനസാഹചര്യമായിരുന്നു. കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഇതുവരെ 17 ശതമാനത്തോളം രാജ്യാന്തര വിമാനസര്‍വീസുകളാണ് റദ്ദാക്കിയത്. 34 ശതമാനം അമേരിക്കന്‍ വിമാനങ്ങളും നിലത്തിറക്കി.

ഇതോടെ മാര്‍ച്ച് ഒന്നു മുതല്‍ വിമാനങ്ങളില്‍നിന്നു ലഭിക്കുന്ന കാലാവസ്ഥാ വിവരങ്ങളില്‍ 45 ശതമാനം ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി. കോവിഡ് വ്യാപനം നീളുകയാണെങ്കില്‍ ഈ വേനല്‍ക്കാലം മുഴുവനും പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാകുമെന്നും യൂറോപ്യന്‍ സെന്റര്‍ ഫോര്‍ മീഡിയം റേഞ്ച് വെതര്‍ ഫോര്‍കാസ്റ്റ് അറിയിച്ചു.

ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധകാലം മുതല്‍ തന്നെ കാലാവസ്ഥാ വിവര ശേഖരണത്തിനായി വിമാനങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ചിറകുകളില്‍ ഉപകരണങ്ങളുമായി 13,500 അടി ഉയരത്തില്‍ പറക്കാന്‍ 1919-ല്‍ യുഎസ് കാലാവസ്ഥാ ബ്യൂറോ പൈലറ്റുമാര്‍ക്ക് പണം നല്‍കിയിരുന്നു. കൂടുതല്‍ ഉയരത്തില്‍ പറക്കുന്നവര്‍ക്ക് ബോണസും ലഭിക്കുമായിരുന്നു. 1998-ല്‍ വേള്‍ഡ് മെറ്റീരിയോളജിക്കല്‍ ഓര്‍ഗനൈസേഷന്‍, എയര്‍ക്രാഫ്റ്റ് മെറ്റീരിയോളജി ഡാറ്ററിലെ പാനല്‍ നിര്‍മിച്ചതോടെയാണ് ആധുനിക വിവര ശേഖരണത്തിനു കളമൊരുങ്ങിയത്. വാണിജ്യ, സ്വകാര്യ, സൈനിക വിമാനങ്ങളില്‍നിന്ന് കാലാവസ്ഥാ വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കാന്‍ കഴിയുന്നു യന്ത്രവല്‍കൃത സംവിധാനമാണിത്.

വിമാനങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളില്‍ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് അയയ്ക്കുകയും പിന്നീട് കാലാവസ്ഥാ ഗവേഷകര്‍ക്ക് കൈമാറുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. തുടര്‍ന്ന് സാറ്റലൈറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, ബലൂണുകളില്‍നിന്നുള്ള വിവരങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവ കൂടി ഉള്‍പ്പെടുത്തി സമഗ്രറിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ തയാറാക്കും.

യുഎസ്, പടിഞ്ഞാറന്‍ യൂറോപ്പ്, ജപ്പാന്‍ എന്നിവടങ്ങളില്‍നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ഇത്തരത്തില്‍ ലഭിക്കുന്നത്. അമേരിക്കയില്‍ മാത്രം പ്രതിവര്‍ഷം 250 ദശലക്ഷം നിരീക്ഷണങ്ങളാണ് വിമാനങ്ങളില്‍നിന്നു ലഭിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ അത്രയധികം ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്ന് കാലാവസ്ഥാ ഗവേഷകനായ ടോഡ് ക്രഫോഡ് പറഞ്ഞു. നിലവില്‍ സൈനിക, കാര്‍ഗോ, സ്വകാര്യ വിമാനങ്ങള്‍ സര്‍വീസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ വിവരങ്ങള്‍ ലഭിക്കുന്നത് പൂര്‍ണമായി തടസപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നിരീക്ഷണത്തിനായി കൂടുതല്‍ ബലൂണുകള്‍ വിക്ഷേപിക്കുന്നതും വിവരശേഖരണത്തിന് ഉപകരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 850 കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ പ്രതിദിനം രണ്ടു തവണ വീതം ബലൂണുകള്‍ വിക്ഷേപിക്കുന്നുണ്ട്. 1,15,000 അടി ഉയരത്തില്‍ എത്തുന്ന ബലൂണുകള്‍ ഓരോ സെക്കന്‍ഡിലും വിവരങ്ങള്‍ കൈമാറും. ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത ചില വിമാന സര്‍വീസുകളും നിലവിലുണ്ട്. നാഷണല്‍ ഓഷ്യാനിക് ആന്‍ഡ് അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷനും യുഎസ് വ്യോമസേനയ്ക്കും കാലാവസ്ഥാ ദൗത്യത്തിനായി പറക്കുന്ന ഒരുകൂട്ടം പൈലറ്റ്മാരുണ്ട്. ‘ചുഴലിവേട്ടക്കാര്‍’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇവര്‍ ഇപ്പോള്‍ പസഫിക്കിനു മുകളില്‍ പറന്ന് വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കുകയാണ്. ജൂണില്‍ ഇവര്‍ അറ്റ്‌ലാന്റിക്കിലും കിഴക്കന്‍ പസഫിക്കിലും ചുഴലി കൊടുങ്കാറ്റുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ തേടിയായിരിക്കും പറക്കുക.

