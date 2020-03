ന്യൂഡൽഹി ∙ യാത്രക്കാര്‍ക്കുള്ള എല്ലാ ടിക്കറ്റിങ് സൗകര്യങ്ങളും ഏപ്രില്‍ 14 വരെ റദ്ദാക്കിയ സാഹചര്യത്തില്‍ 2020 മാര്‍ച്ച് 21 മുതല്‍ ഏപ്രില്‍ 14 വരെയുള്ള യാത്രകള്‍ക്കായി റിസർവ് ചെയ്ത ടിക്കറ്റുകളുടെ മുഴുവന്‍ തുകയും തിരിച്ചു നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചതായി ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വെ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു. കോവിഡ് വ്യാപനം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി ഏപ്രില്‍ 14 വരെ എല്ലാ ട്രെയിനുകളും ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും റദ്ദാക്കിയ സാഹചര്യത്തിലാണിത്. 2020 മാര്‍ച്ച് 21 നു പുറപ്പെടുവിച്ച റീഫണ്ട് ചട്ട ഇളവുകളുടെ തുടര്‍ച്ചയായിട്ടാണ് ഈ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍. പണം തിരികെ നൽകാൻ ഏർപ്പെടുത്തിയ നടപടിക്രമങ്ങള്‍ ഇപ്രകാരമാണ്

കൗണ്ടറില്‍ ബുക്ക് ചെയ്ത ടിക്കറ്റുകള്‍

∙ 2020 മാര്‍ച്ച് 27 നു മുമ്പ് റദ്ദാക്കിയ ടിക്കറ്റുകളിൽ ബാക്കി തുക കൂടി തിരികെ ലഭിക്കാൻ പൂരിപ്പിച്ച ടിക്കറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് രസീതിനൊപ്പം(ടിഡിആർ) നിശ്ചിത ഫോറത്തില്‍ യാത്രാവിവരങ്ങള്‍ കൂടി രേഖപ്പെടുത്തി ഏതെങ്കിലും സോണല്‍ റെയില്‍വെ ഹെഡ്ക്വാര്‍ട്ടേഴ്‌സിലുള്ള ചീഫ് കമേഴ്‌സ്യല്‍ മാനേജര്‍ ( ക്ലെയിംസ്) അല്ലെങ്കില്‍ ചീഫ് ക്ലെയിംസ് ഓഫിസര്‍ മുമ്പാകെ 2020 ജൂണ്‍ 21 നകം സമര്‍പ്പിക്കണം. ടിക്കറ്റ് റദ്ദാക്കിയപ്പോള്‍ നല്കാന്‍ ബാക്കിയുള്ള തുക ലഭിക്കുന്നതിന് ഇവർക്കായി റെയില്‍വെ പ്രത്യേക ക്രമീകരണം ഏർപ്പെടുത്തും.

∙ 2020 മാര്‍ച്ച് 27 നു ശേഷം റദ്ദാക്കിയ ടിക്കറ്റുകള്‍ റദ്ദാക്കുന്ന സമയം തന്നെ മുഴുവന്‍ തുകയും തിരികെ നൽകും.

ഇ - ടിക്കറ്റുകള്‍

∙ 2020 മാര്‍ച്ച് 27 - നു മുമ്പ് റദ്ദാക്കിയ ടിക്കറ്റുകൾ ഏത് അക്കൗണ്ടില്‍ നിന്നാണോ ടിക്കറ്റ് റിസര്‍വ് ചെയ്തത് ആ അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്കു തന്നെ ബാക്കിയുള്ള തുക തിരികെ ലഭിക്കും. ഇതിനായി ഐആര്‍സിടിസി പ്രത്യേക ക്രമീകരണം ചെയ്യും.

∙ 2020 മാര്‍ച്ച് 27 നു ശേഷം റദ്ദാക്കിയ ടിക്കറ്റുകളിൽ എല്ലാ റദ്ദാക്കലുകള്‍ക്കും മുഴുവന്‍ തുകയും തിരികെ നല്കാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Indian Railways to give full refund for all tickets for journey period from 21st March - 14th April 2020