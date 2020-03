തൊഴിലുടമകൾ കൈകഴുകി; ഭക്ഷണവും വെള്ളവുമില്ലാതെ 200–300 കിലോമീറ്റർ നടന്ന് വീട്ടിലേക്ക്

ന്യൂഡൽഹി ∙ യാത്രാമാർഗങ്ങളില്ല, ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വഴിക്കടകളില്ല, ഒരിറ്റു വെള്ളത്തിന് ആരെങ്കിലും കനിയണം. നടത്തം മാത്രമാണ് ആശ്രയം. എത്ര ദിവസം നടന്നാൽ വീടെത്തുമെന്നതു ചോദ്യം. പക്ഷേ, മ‌റ്റെന്തു മാർഗം. ഇത് യഥാർഥ ഇന്ത്യയുടെ കാഴ്ച. കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി രാജ്യം മുഴുവൻ ലോക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ കുടുങ്ങിയത് ഇവരാണ്. ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നി‌ന്നു ഡൽഹിയിൽ ജോലിക്കായെത്തിയ ആയിരങ്ങൾ. ആഗ്ര, ഝാൻസി റോഡിൽ ഇവരുടെ നീണ്ട നിര കാണാം. സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമായി 200–300 കിലോമീറ്റർ നടന്നു സ്വന്തം വീടെത്താനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നവർ.



ഗതാഗത മാർഗങ്ങളെല്ലാം അടച്ച് ലോക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ ജോലി നൽകിയിരുന്നവർ കയ്യൊഴിഞ്ഞതോടെയാണ് നടന്നെങ്കിലും വീടെത്താൻ ഇവരെല്ലാം തീരുമാനിച്ചത്. അവിടെ ഉറ്റവരുണ്ടല്ലോ എന്ന ആശ്വാസം.

ഡൽഹിയിൽ നിന്നു 150 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണു ബണ്ഡിയുടെ വീട്. 10 മാസം പ്ര‌ായമുള്ള മകളെ ഭാര്യ കയ്യിലെടുത്തിരിക്കുന്നു. ഒരു മകൻ ബണ്ഡിയുടെ തോളിൽ. പണവും ഭക്ഷണവുമൊന്നുമില്ല. ഒരു സഞ്ചിയിൽ അത്യാവശ്യം വസ്തുക്കളുമായാണ് യാത്ര. ‘ഗ്രാമത്തിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് ആശ്വാസം. റൊട്ടിയും ഉപ്പും ചട്നിയും കഴിക്കാനുണ്ടാകും. സമാധാനവും. ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ആരുമില്ല. എന്തു സഹായം ലഭിക്കാനാണ്’– ബണ്ഡി പറയുന്നു. അക്ഷരാർഥത്തിൽ പലായനം തന്നെ.

യുപി, ബിഹാർ, ഹരിയാന, ജാർഖണ്ഡ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നു പതിനായിരങ്ങളാണു ഡൽഹിയിൽ ഫാക്ടറികളിലും മറ്റുമായി ദിവസവേതനത്തിനു ജോലി ചെയ്യുന്നത്. യുപി, ഹരിയാന നിവാസികൾ നടന്നു മടങ്ങും. ബിഹാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥ‌ലങ്ങളിൽ നിന്നെത്തിയവരാണു കുഴഞ്ഞത്. വിവിധ സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെയും ആരാധനാലയങ്ങളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ നട‌ത്തുന്ന ഭക്ഷണ വിതരണം മാത്രമാണ് ഏക ആശ്വാസം. കിടക്കാൻ റോഡ‌രികു തന്നെ ആശ്രയം. സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമായി ഇത്തരത്തിലാണ് ഇവരെല്ലാം യാത്ര ചെ‌യ്യുന്നത്. രോഗത്തിന്റെ കാഠിന്യമോ അതു പകരാനുള്ള സാധ്യതയോ ഇവരെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും മാസ്ക് ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കൈ കഴുകുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇവർക്കു ധാരണയില്ല. കുടിവെള്ളം തന്നെ ആഡംബരമായി മാറുന്ന ഇവർ എ‌ങ്ങനെ കൈകഴുകാൻ!

എല്ലാവരും ഡൽഹിക്കാരെന്ന് കേജ്‍രിവാൾ

നഗരത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന അയൽസംസ്ഥാനക്കാരും ഡൽഹിക്കാർ തന്നെയെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‍രിവാൾ. ഇവരെ സഹായിക്കാൻ എന്തു ചെയ്യാനും സർക്കാർ തയാറാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. കോവിഡ്–19 നിയന്ത്രണങ്ങൾ ശക്തമായതോടെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട അന്യസംസ്ഥാനക്കാരിൽ പലരും സ്വന്തം നാടുകളിലേക്ക് കാൽനടയായി പലായനം ആരംഭിച്ചത് കേന്ദ്ര– സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് വെല്ലുവിളിയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉറപ്പ്.

ഡൽഹിയിലെ അന്യസംസ്ഥാനക്കാരെ രണ്ടാംതരം പൗരൻമാരായി കണക്കാക്കുന്നയാളാണ് മുഖ്യമന്ത്രി കേജ്‍രിവാളെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ പ്രതിയോഗികൾ ആരോപിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ, ഡൽഹിയിലുള്ള എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെയാണ് താൻ കാണുന്നതെന്നുള്ള സന്ദേശമാണ് അന്യസംസ്ഥാനക്കാരും ഡൽഹിക്കാർ തന്നെയെന്നുള്ള കേജ്‍രിവാളിന്റെ പ്രസ്താവനയിലൂടെ വ്യക്തമാവുന്നത്.

ബിഹാർ, ഉത്തർപ്രദേശ്, ബംഗാൾ, ഒഡീഷ, രാജസ്ഥാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഡൽഹിയിൽ ഉപജീവനമാർഗം തേടി എത്തിയിട്ടുള്ളത്. നിർമാണ മേഖലയിലും ഓട്ടോറിക്ഷ, സൈക്കിൾ റിക്ഷ തൊഴിലാളികളായും ഹോട്ടൽ മേഖലയിലുമൊക്കെ ഇവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. കോവിഡ്– 19 ഭീതി കാരണമുള്ള നിരോധനാജ്ഞ ഇവർക്ക് ഇരുട്ടടിയായിരിക്കുകയാണ്.

ഡൽഹി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്ക് സ്വന്തം നാടുകളിലേക്ക് മടങ്ങാൻ സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തിയതിനു ശേഷം ലോക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ സ്ഥിതി ഇത്രയും മോശമാവുമായിരുന്നില്ലെന്ന് പലായനം ചെയ്യുന്നവർ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു.

സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമുൾപ്പെടെ പതിനായിരങ്ങൾ സ്വന്തം നാടുകളിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഭക്ഷണവും വെള്ളവും മരുന്നുമില്ലാതെ കാൽനടയായി യാത്രചെയ്യുന്നത് ആപൽക്കരമായ സാഹചര്യമാവും സൃഷ്ടിക്കുക. പരിചയമില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമായി രാത്രി ചെലവഴിക്കേണ്ടിവരുന്ന സാഹചര്യവും അപകടകരമാണ്. സ്വന്തം നാടുകളിലെത്തിക്കാനുള്ള പ്രത്യേക ട്രെയിൻ– ബസ് സർവീസുകൾക്ക് സർക്കാർ തയാറാവുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ.

കഷ്ടപ്പാടിലും തട്ടിപ്പ്

സ്വന്തം നാടുകളിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിച്ച അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ ട്രെയിൻ വഴിയുള്ള യാത്ര വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് പണം തട്ടിയതിന് ഗവൺമെന്റ് റെയിൽവേ പൊലീസ് (ജിആർപി) ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിളിനു സസ്പെൻഷൻ. മഗധ് എക്സ്പ്രസിന്റെ ഒഴിഞ്ഞ കംപാർട്മെന്റുകളിൽ കയറ്റി സ്വന്തം നാടുകളിലേക്ക് അയക്കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്താണ് ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ സതീഷ് റാഥി പണം തട്ടിയത്.

ന്യൂഡൽഹി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ കിടന്ന ട്രെയിനിൽ 45 പേരെ ഇയാൾ കയറ്റി ഇരുത്തുകയും ചെയ്തു. ഇതുശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ആർപിഎഫ് കൂടുതൽ സേനയെ വരുത്തിയാണ് ഇവരെ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് ഇറക്കിയതെന്ന് വടക്കൻ മേഖല റെയിൽവേ വക്താവ് ദീപക് കുമാർ പറഞ്ഞു. ഓരോരുത്തരിൽ നിന്നും 500 രൂപ വീതമാണ് ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ വാങ്ങിയത്. റെയിൽവേ ജീവനക്കാരുമായി യാത്രപുറപ്പെടാനിരുന്ന ട്രെയിനിൽ അലഹബാദിൽ ഇറക്കാമെന്നു പറഞ്ഞാണ് തൊഴിലാളികളെ കബളിപ്പിച്ചത്.

English Summary: Long walk home for migrant workers returning to villages on foot amid lockdown