കുട്ടി മരിച്ചെന്നു പറഞ്ഞ് രാത്രി കുഴിയെടുത്തു യുവാവ്; മദ്യം കിട്ടാതെ മാനസികവിഭ്രാന്തി

കോഴിക്കോട് ∙ മദ്യം ലഭിക്കാതായതോടെ വിഭ്രാന്തിയിലായ യുവാവ് രാത്രി കറങ്ങിനടക്കുകയും പറമ്പിൽ കുഴിയെടുക്കുകയും ചെയ്തു. പൊലീസെത്തി ഇയാളെ വീട്ടിലെത്തിച്ചു. മാങ്കാവ് സ്വദേശിയായ യുവാവാണ് അർധരാത്രി കറങ്ങിനടന്നതും മാനസിക വിഭ്രാന്തി കാണിച്ചതും. ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ബവ്റിജസ് ഔട്ട്‌ലെറ്റുകൾ അടച്ചത്.

ഇതിനുശേഷം മദ്യം ലഭിക്കാതായി. രാത്രി മാനസികാസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെട്ട യുവാവ് വീട്ടിൽനിന്ന് ഇറങ്ങി നടക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് ഇന്നലെ രാവിലെ മാങ്കാവ് കൽപക തിയറ്ററിനടുത്തുള്ള വീട്ടിൽ ഒരു കുട്ടി മരിച്ചുകിടക്കുയാണെന്നു പറഞ്ഞ് പറമ്പിൽ കുഴിയെടുക്കാൻ തുടങ്ങുകയായിരുന്നു.

ആശങ്കയിലായ പ്രദേശവാസികൾ പൊലീസ് കൺട്രോൾ റൂമിൽ വിളിച്ചറിയിച്ചു. തുടർന്ന് കസബ പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി. മദ്യം ലഭിക്കാത്തതിനാലുള്ള മാനസികവിഭ്രാന്തിയാണെന്നു പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തി. തുടർന്ന് മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാക്കിയശേഷം കസബ എഎസ്ഐ കെ.രാജ്കുമാറും സിപിഒ പി.സജീവനും ചേർന്ന് യുവാവിനെ വീട്ടിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു.



കഴിഞ്ഞ ദിവസം തൃശൂരിൽ മദ്യം ലഭിക്കാത്തതിനെതുടർന്ന് ഒരാൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തിരുന്നു. ആലപ്പുഴയിൽ മദ്യം ലഭിക്കാതെ വിഭ്രാന്തിയിലായയാൾ കടത്തിണ്ണയിൽ മരിക്കുകയും ചെയ്തു. മദ്യലഭ്യത നിലച്ചതിനാൽ പിൻമാറ്റ ലക്ഷണങ്ങളുള്ളവരുടെ എണ്ണം വരുംദിവസങ്ങളിൽ വർധിക്കാനാണു സാധ്യതയെന്ന് വിമുക്തി അധികൃതർ പറഞ്ഞു.



വിമുക്തി ജില്ലാ കൺട്രോൾ സെല്ലിലേക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച രണ്ടു പേരാണ് വിളിച്ച് സഹായം അഭ്യർഥിച്ചത്. ഇന്നലെയും രണ്ടുപേർ വിളിച്ചു. പിൻമാറ്റ ലക്ഷണങ്ങളുള്ളവർക്കുവേണ്ടി ബീച്ച് ആശുപത്രിയിൽ ഡീ അഡിക്‌ഷൻ സെന്റർ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ക്വാറന്റീനിലുള്ള വ്യക്തിക്കാണ് പിൻമാറ്റ ലക്ഷണങ്ങളെങ്കിൽ മാനസികാരോഗ്യകേന്ദ്രത്തിൽ ക്വാറന്റീൻ സംവിധാനത്തോടെയുള്ള ചികിത്സാ സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.



ജില്ലാ വിമുക്തി സെൽ 24 മണിക്കൂർ കൺട്രോൾ റൂം: 9495002270



വിമുക്തി ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ: 1056

അറിയാം പിൻമാറ്റ ലക്ഷണങ്ങൾ:



ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഉറക്കം കുറയൽ, ഉത്ക്കണ്ഠ, അസ്വസ്ഥത, കൈകളിൽ വിറയൽ, ഛർദ്ദി എന്നീ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാം. 6-12 മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം ഒരു ചെറിയ വിഭാഗം വ്യക്തികളിൽ അപസ്മാര ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാറുണ്ട്. സ്ഥലകാല ബോധമില്ലാതിരിക്കുക, മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ആക്രമണം നേരിടുന്നതായി തോന്നുക, ഇല്ലാത്ത ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതായി തോന്നുക, ഇല്ലാത്ത കാഴ്ചകൾ കാണുന്നതായി തോന്നുക, ശരീരത്തിൽ ചെറിയ പ്രാണികൾ ഇഴയുന്നതായി അനുഭവപ്പെടുക തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാം.

ചില രോഗികൾ അക്രമ സ്വഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കും. മറ്റു ചിലരിൽ ആത്മഹത്യാ പ്രവണതയും കാണാം. മദ്യപാനം നിർത്തുന്ന 80 മുതൽ 90 ശതമാനം വരെ ആളുകളിലും പിൻമാറ്റ ലക്ഷണങ്ങൾ ചെറിയ തോതിൽ അനുഭവപ്പെടുകയും ഒരാഴ്ചയാവുമ്പേഴേക്കും ഭേദമാവുകയും ചെയ്യും.



ചെറിയ തോതിൽ ലക്ഷണങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്നവർക്ക് സർക്കാർ പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ചികിത്സ തേടാം. അല്ലാത്തവർ ഡീ അഡിക്‌ഷൻ സംവിധാനങ്ങളുള്ള താലൂക്ക് ആശുപത്രികൾ, ജില്ലാ ആശുപത്രികൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രികൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ചികിത്സ തേടണം.

