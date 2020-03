കോവിഡ്: ചാരിറ്റബിൾ ഫണ്ട് രൂപീകരിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി; സംഭാവന നൽകാൻ അഭ്യർഥന

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രാജ്യം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളെ നേരിടുന്നതിന് ധനസഹായം അഭ്യര്‍ഥിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ദുരിതബാധിതരെ സഹായിക്കുന്നതിന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സിറ്റിസണ്‍ അസിസ്റ്റന്‍സ് ആന്‍ഡ് റിലീഫ് ഇന്‍ എമര്‍ജന്‍സി സിറ്റ്വേഷന്‍ (പിഎം കെയേർസ്) ഫണ്ട് എന്ന പേരിൽ പബ്ലിക് ചാരിറ്റബിൾ ഫണ്ട് രൂപീകരിച്ചെന്നും അതിലേക്ക് സംഭാവന നൽകണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ട്രസ്റ്റിന്റെ അധ്യക്ഷൻ. പ്രതിരോധ മന്ത്രി, ആഭ്യന്തര മന്ത്രി, ധനകാര്യ മന്ത്രി എന്നിവർ അംഗങ്ങളായിരിക്കും. കോവിഡ് 19നെതിരെയുള്ള യുദ്ധത്തിൽ സംഭാവന നൽകാൻ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ളവരും താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സഹായിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധത കണക്കിലെടുത്താണ് ചാരിറ്റബിൾ ഫണ്ടിന് രൂപം നൽകിയതെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഈ ഫണ്ടിലേക്കുള്ള സംഭാവനകൾക്ക് ആദായനികുതി ഇളവ് ലഭിക്കുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: Prime Minister asks to contribute to the PM-CARES Fund.