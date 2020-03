ആകെ മരണം 27000 കടന്നു; യുഎസിൽ രോഗികളുടെ എണ്ണം ഒരു ലക്ഷം കവിഞ്ഞു

ഷിങ്ടൻ∙ യുഎസിൽ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം ഒരു ലക്ഷം കടന്നു. മരണം 1,696 ആയി. ജീവന്‍ രക്ഷാ ഉപകരണങ്ങള്‍ക്ക് രാജ്യത്ത് വന്‍ ക്ഷാമമാണ്. പാര്‍ലമെന്‍റ് പാസാക്കിയ രണ്ടര ലക്ഷം കോടി ഡോളറിന്‍റെ സാമ്പത്തിക സഹായ പാക്കേജില്‍ പ്രസിഡന്‍റ് ഒപ്പുവച്ചു. ഡെമോക്രാറ്റിക് ഗവര്‍ണര്‍മാരുടെ പിടിപ്പുകേടാണ് രോഗവ്യാപനത്തിനു കാരണമെന്ന് പ്രസിഡന്‍റ് കുറ്റപ്പെടുത്തി.

കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഒരു ലക്ഷം കടക്കുന്ന ആദ്യ രാജ്യമാണ് യുഎസ്. രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ച് ആശുപത്രി സംവിധാനങ്ങള്‍ ഒരുക്കാനാവാത്തതു സര്‍ക്കാരിനെ കുഴയ്ക്കുന്നു. വെന്‍റിലേറ്ററുകള്‍, ജീവന്‍ രക്ഷാ ഉപകരണങ്ങള്‍, മാസ്കുകള്‍ എന്നിവയുടെ ദൗര്‍ലഭ്യം എല്ലാ നഗരങ്ങളിലുമുണ്ട്. ചെറുതും വലുതുമായ 200 അമേരിക്കന്‍ നഗരങ്ങള്‍ സക്കാരിന്‍റെ സഹായം തേടി.



അധിക വെന്‍റിലേറ്ററുകളുടെ ആവശ്യമില്ലെന്നു പറഞ്ഞിരുന്ന ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപ് നിലപാട് മാറ്റി. വെന്‍റിലേറ്റര്‍ ഉല്‍പാദനം കൂട്ടാന്‍ പ്രസിഡന്‍റ് കമ്പനികളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. തൊഴില്‍ ഇല്ലാത്തവര്‍ക്കും നഷ്ടപ്പെട്ടവര്‍ക്കും സര്‍ക്കാര്‍ നേരിട്ട് പണം നല്‍കും. പ്രയാസത്തിലായ സംരഭകരെയും സര്‍ക്കാര്‍ സഹായിക്കും. താന്‍ കെട്ടിപ്പൊക്കിയ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ തകര്‍ത്തതിന് ഡെമോക്രാറ്റ് ഗവര്‍ണര്‍മാരെ അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. പ്രാദേശിക ഭരണകൂടങ്ങളുടെ പിടിപ്പുകേടാണ് രോഗവ്യാപനത്തിന് ഇടയാക്കിയതെന്നാണ് ട്രംപിന്‍റെ നിലപാട്.



ഡോക്ടർമാരും നഴ്സുമാരും അടക്കമുള്ള ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ കടുത്ത സമ്മർദത്തിലാണ്. ന്യൂ ജഴ്സിയിൽ രോഗികൾ ഏഴായിരമായി. കലിഫോർണിയ (4,040), വാഷിങ്ടൻ (3207). കോവിഡ് മൂലം തൊഴിൽമേഖലകൾ നിശ്ചലമായതിനാൽ പ്രഖ്യാപിച്ച അടിയന്തര സാമ്പത്തിക സഹായം അമേരിക്കക്കാർക്കു മൂന്നാഴ്ചയ്ക്കകം ലഭിക്കുമെന്ന് ട്രഷറി സെക്രട്ടറി സ്റ്റീവ് മൻചിൻ അറിയിച്ചു.



ന്യൂയോർക്കിൽ ജോലിയിലായിരുന്ന 2 ബസ് ഡ്രൈവർമാരും ഒരു പൊലീസുകാരനും രോഗം ബാധിച്ചു മരിച്ചു. എന്നാൽ ബസ് സർവീസ് നിർത്തിവയ്ക്കില്ല. വൈറസ് വ്യാപനം തടയാൻ കാനഡ– യുഎസ് അതിർത്തിയിൽ സൈന്യത്തെ വിന്യസിക്കാനുള്ള യുഎസ് നീക്കം കാനഡ വിമർശിച്ചു. അമേരിക്കയിലുള്ള തങ്ങളുടെ പൗരന്മാർ അടിയന്തരാവശ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തേക്കു വരരുതെന്നു മെക്സിക്കോ പ്രസിഡന്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.



അതിനിടെ, ലോക്ഡൗൺ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഈസ്റ്റർ (ഏപ്രിൽ 12) വരെ നീണ്ടേക്കുമെന്നാണു പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് നൽകുന്ന സൂചന. എന്നാൽ, ചൈനയുടെ അനുഭവം വച്ചാണെങ്കിൽ 6–8 ആഴ്ചകളെങ്കിലും ലോക്ഡൗൺ വിജയകരമായി നടപ്പാക്കാനായാൽ വൈറസ് വ്യാപനം തടയാനായേക്കും. ലോക്ഡൗൺ ആരംഭിച്ച് ആദ്യ രണ്ടാഴ്ചകളിൽ രോഗികൾ വർധിക്കുകയും പിന്നീടുള്ള ആഴ്ചകളിൽ അവ കുറഞ്ഞുവരികയും ചെയ്യുമെന്ന നിഗമനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണിത്. ഇറ്റലിയിൽ 9,134 പേർ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചു. 86,498 ആണ് രാജ്യത്തെ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം. സ്പെയിനിൽ മരണം 5,138 ആയി. ഇറാനിൽ 2,378 പേരും ഫ്രാൻസിൽ 1,995 പേരും മരിച്ചു.

