മദ്യം കിട്ടാത്തതിൽ 2 ആത്മഹത്യ കൂടി; കൊല്ലത്തും കണ്ണൂരും യുവാക്കൾ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ

കൊല്ലം ∙ മദ്യം കിട്ടാത്തതിനെത്തുടർന്ന് രണ്ട് ആത്മഹത്യ കൂടി. കൊല്ലം കുണ്ടറ സ്വദേശി സുരേഷും (38) കണ്ണൂർ അഞ്ചരക്കണ്ടി സ്വദേശി കെ.സി. വിജിലു(28)മാണ് മരിച്ചത്. സുരേഷിനെ വീടിനുള്ളിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിലാണ് കാണപ്പെട്ടത്. അഞ്ചരക്കണ്ടി കണ്ണാടി വെളിച്ചം സ്റ്റേഡിയത്തിനു സമീപം തട്ടാന്റെ വളപ്പിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിലാണ് വിജിലിനെ കാണപ്പെട്ടത്. മദ്യം ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് രാവിലെ മുതൽ ഇയാൾ മാനസിക അസ്വസ്ഥത പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു.

ഇന്നലെ കരിമുൾ പെരിങ്ങാല ചായ്ക്കര സ്വദേശി മുരളിയും (44), കേച്ചേരി തൂവാന്നൂർ കുളങ്ങരയിൽ സനോജും (37) മദ്യം ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് തൂങ്ങിമരിച്ചിരുന്നു.

English Summary: Youths committed suicide for not getting liquor