86 പേർക്ക് രോഗം മാറി, ആശ്വാസ കണക്കുമായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം; മുന്നിൽ മഹാരാഷ്ട്ര

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാജ്യത്തു കോവിഡ് ബാധിച്ചവരിൽ 86 പേർ രോഗമുക്തരായതായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം. രോഗ ബാധിതരുടെ എണ്ണം വർധിക്കുമ്പോഴും രോഗം ഭേദപ്പെട്ടവർ 10 ശതമാനത്തോളമുണ്ടെന്നത് ആശ്വാസമാണ്. ഇതുവരെ 979 പേർക്കു രോഗം ബാധിച്ചതായാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രാലയത്തിന്റെ കണക്ക്. 25 പേർ മരിച്ചു. 867 പേർ ചികിത്സയിലാണ്. കേരളവും മഹാരാഷ്ട്രയുമാണു കോവി‍ഡ് കൂടുതൽ ബാധിക്കപ്പെട്ട സംസ്ഥാനങ്ങൾ. ഇവിടെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 200നോട് അടുക്കുന്നു.

രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് ബാധിതരുള്ള സംസ്ഥാനം മഹാരാഷ്ട്രയാണ്. 186 രോഗികള്‍ ഇവിടെയുണ്ട്. ആറു പേർ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ മരിച്ചു. 25 പേർക്കു രോഗം മാറി. കേരളത്തിൽ 182 പേരാണു രോഗബാധിതരായുള്ളത്. 15 പേർക്കു രോഗം ഭേദപ്പെട്ടു, ഒരാൾ മരിച്ചു. കൊറോണ വൈറസിനെ തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി രാജ്യത്തു സമ്പൂർണ ലോക്‌ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ച ശേഷമുള്ള അഞ്ചാമത്തെ ദിവസമാണു പിന്നിടുന്നത്. ലോക്‌ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചതിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ജനങ്ങളോടു ക്ഷമ ചോദിച്ചിരുന്നു. ഞായറാഴ്ച നടത്തിയ ‘മൻ കി ബാത്ത്’ പരിപാടിയിലായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകൾ.

English Summary: 86 people in India beat Covid-19, nearly 10% of all coronavirus patients recover