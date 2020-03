മധ്യപ്രദേശിലേക്കു നടന്ന യുവാവ് മരിച്ചു; ദുരിത യാത്രയ്ക്കൊടുവിൽ ക്വാറന്റീൻ

ലക്നൗ/ ന്യൂഡൽഹി/ പട്ന∙ ഡൽഹിയിൽ നിന്നു മടങ്ങിയെത്തുന്ന തൊഴിലാളികൾ വീട്ടിലേക്കു മടങ്ങുന്നതിനു മുൻപു നിർബന്ധമായും 14 ദിവസം ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയണമെന്ന് ഉത്തർപ്രദേശ്, ബിഹാർ സർക്കാരുകൾ. ഇവർക്കായി ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ക്യാംപുകൾ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി രാജ്യത്ത് ലോക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു തൊട്ടു പിന്നാലെ ലക്ഷക്കണക്കിനു തൊഴിലാളികളാണു നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങുന്നത്.

ലോക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ മൂന്നാഴ്ചത്തേക്കു റദ്ദാക്കിയതിനെ തുടർന്നു നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങുന്ന ആയിരക്കണക്കിനു തൊഴിലാളികളുടെ ഹൃദയഭേദകമായ കാഴ്ചയാണു കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി പുറത്തുവരുന്നത്. ഡൽഹിയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ നഗരത്തിൽ കു‌ടുങ്ങുകയും പലരും ആഗ്ര, ഝാൻസി, കാൻപുർ തുടങ്ങിയ സ്ഥ‌ലങ്ങളിലേക്കു കാൽനടയായി യാത്ര തിരിക്കുകയും ചെയ്ത വാർത്തകൾ പുറത്തെത്തിയതോടെ ഇവർക്കായി യുപി–ഡൽഹി സർക്കാരുകൾ 1000 ബസുകൾ ക്രമീകരിച്ചു. സാമൂഹ്യഅകലം പാലിക്കണമെന്നു നിർദേശം നിലനിൽക്കുമ്പോഴും തിങ്ങിനിറഞ്ഞ ബസ്സുകളിൽ എങ്ങനെയും വീടുപറ്റാനാണ് ഇവർ ശ്രമിക്കുന്നത്.



കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളായി യുപിയിൽ മടങ്ങിയെത്തിയ ഒന്നര ലക്ഷത്തോളം തൊഴിലാളികളെ നിരീക്ഷണത്തിൽ വയ്ക്കണമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് നിർദേശം നൽകി. അവരെ സംസ്ഥാനം ക്രമീകരിച്ച ക്യാംപുകളിൽ ക്വാറന്റീനിൽ വയ്ക്കണമെന്നും ആവശ്യമായ ഭക്ഷണവും മറ്റു സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി നിർദേശം നൽകി. തൊഴിലാളികളുടെ പേരും മറ്റു വിവരങ്ങളും അധികൃതർക്കു കൈമാറുകയും അവരെ നിരീക്ഷിക്കാൻ നിർദേശം നൽകുകയും ചെയ്തതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. എന്നാൽ കഴി‍ഞ്ഞ ദിവസം യുപിയിലെ ദിയോറിയ ജില്ലയിൽ എത്തിയ തൊഴിലാളികളെ തെർമൽ സ്കാനിങ്ങിന് വിധേയമാക്കിയ ശേഷം രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവരെ വീടുകളിലേക്ക് അയച്ചു. രാത്രി വൈകിയും നടത്തിയ സ്കാനിങ്ങിൽ ആർക്കും രോഗം കണ്ടെത്താനായില്ലെന്നാണു വിവരം.



ബിഹാറിലും തിരികെയെത്തുന്ന തൊഴിലാളികൾക്കായി സർക്കാരിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ക്യാംപുകൾ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. തിരികെയെത്തുന്നവരെ 14 ദിവസത്തെ ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയണമെന്ന നിർദേശവും നൽകി. കോവി‍ഡ് ഭീതിയെ തുടർന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഡൽഹിയിൽ നിന്നു തിരികെയെത്തിയ തൊഴിലാളികൾക്കെതിരെ നാട്ടുകാരിൽ നിന്നു കടുത്ത പ്രതിഷേധമാണ് ഉയർന്നത്. തുടർന്ന് അവരെ പ്രത്യേക ക്യാംപുകൾ ക്രമീകരിച്ച് അവിടെ താമസിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.



അതേസമയം, പ്രത്യക ബസുകളിൽ തൊഴിലാളികളെ അവരുടെ നാട്ടിലേക്ക് അയക്കുന്നത് ലോക്ഡൗണിന്റെ ലക്ഷ്യത്തെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുമെന്നാണ് ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാർ പറയുന്നത്. ഇത് അടുത്ത കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വൈറസ് വ്യാപനം കൂടാനേ കാരണമാകുകയുള്ളൂവെന്നും നിതീഷ് കുമാർ ദേശീയ മാധ്യമത്തോടു പറ‍ഞ്ഞു. ‘തിരികെ നാട്ടിലേക്ക് അയക്കുന്നതിനു പകരം പ്രാദേശികമായി ക്യാംപുകൾ ക്രമീകരിച്ച് അവരെ താമസിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം. ക്യാംപുകൾ നിർമിക്കുന്നതിന്റെ ചെലവ് വഹിക്കാൻ‌ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തയാറുമാണ്’, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

യുവാവ് തളർന്ന് വീണു മരിച്ചു

ഡൽഹിയിൽ നിന്നു മധ്യപ്രദേശിലേക്കു ദേശീയപാതയിലൂടെ നടന്നുപോയ യുവാവ് വഴിമധ്യേ ആഗ്രയിൽ തളർന്നുവീണു മരിച്ചു. നാട്ടിലേക്കു നടന്നുപോകാൻ തീരുമാനിച്ച രൺവീർ സിങ് (39) ആണു മരിച്ചത്. മധ്യപ്രദേശിലെ മൊറേന ജില്ലക്കാരനും 3 കുട്ടികളുടെ പിതാവുമായ രൺവീർ, ഡൽഹി തുഗ്ലക്കാബാദിലെ ഹോട്ടലിൽ ഹോം ഡെലിവറി ജീവനക്കാരനാണ്.



English Summary : 14-Day Mandatory Quarantine For Lakhs Of Migrants Returning To UP, Bihar