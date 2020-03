തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്തു കോവിഡ് സമൂഹവ്യാപനസാധ്യത തള്ളിക്കളയാനാവില്ലെന്നു സര്‍ക്കാര്‍ ഡോക്ടര്‍മാരുടെ സംഘടനയായ കെജിഎംഒഎ. കേരളത്തിൽ ജലദോഷപ്പനി വര്‍ധിക്കുന്നതു സൂചനയായി കാണണം. ഇക്കാര്യത്തില്‍ ശാസ്ത്രീയപരിശോധന വേണം. മദ്യാസക്തിയുള്ളവര്‍ക്കു മദ്യം നല്‍കാനുള്ള തീരുമാനം അധാര്‍മികമാണ്. അത് ഉടന്‍ പിന്‍വലിക്കണം. മദ്യാസക്തിക്കു മരുന്ന് മദ്യമല്ലെന്നും കെജിഎംഒഎ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

English Summary: Kerala on the verge of Corona community spread says medical experts