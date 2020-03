രാജ്യം ചുറ്റാനിറങ്ങി; പാതിവഴിയിൽ ‘ലോക്ഡൗൺ’; താങ്ങായി മലയാളിക്കൂട്ടം

ചെന്നൈ∙രാജ്യം ചുറ്റിക്കാണുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണു കൈലാഷ് നാഥും കെ.എസ്. ഗോകുലും ദിവസങ്ങൾക്കു മുൻപ് കേരളത്തിൽ നിന്നു ഉത്തരേന്ത്യയിലേക്കു ബൈക്കിൽ പുറപ്പെട്ടത്. യാത്ര പാതിവഴി പിന്നിട്ടപ്പോൾ കോവിഡ് ഭീതിയിൽ രാജ്യത്തിനു പൂട്ടുവീണു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. കാഴ്ച കാണാൻ പോയ ഇരുവർക്കും പിന്നീട് ലഭിച്ചതു മറക്കാനാകാത്ത അനുഭവങ്ങൾ. രണ്ടു ദിവസം മുൻപ് ചെന്നൈയിലെത്തിയ ഇവർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മലയാളി സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരുടെ സ്നേഹ വലയത്തിലാണ്. കോവിഡ് കാലത്തെ യാത്ര സമ്മാനിച്ച അനുഭവങ്ങളിലെ തിളക്കമുള്ള അധ്യായമായി ചെന്നൈയുടെ ഈ സ്നേഹവുമുണ്ടാകുമെന്നു കൈലാഷും ഗോകുലും പറയുന്നു.

കൈലാഷ് നാഥ് പാലക്കാട് അകത്തേത്തറ സ്വദേശിയാണ്. ഗോകുൽ തൃശൂർ കണ്ടശ്ശാംകടവിലേയും. കൈലാഷ് ഫെബ്രുവരി ആദ്യവും ഗോകുൽ മാർച്ച് ആദ്യവും സ്വന്തം വണ്ടികളിൽ ഇന്ത്യൻ പര്യടനത്തിനു പുറപ്പെട്ടു. യാത്ര പാതിവഴിയിലെത്തി നിൽക്കേയാണ് കോവിഡ് ഭീതി രാജ്യമാകെ പടർന്നു തുടങ്ങിയത്. ഇതോടെ, എങ്ങിനെയും നാട്ടിലെത്തുകയെന്നായി ചിന്ത. രണ്ടു വഴികളിലായി വന്ന ഇരുവരും മധ്യപ്രദേശ്-മഹാരാഷ്ട്ര അതിർത്തിയിലാണു കണ്ടുമുട്ടിയത്. ചെറിയ കടയിൽ ചായ കുടിക്കാൻ കയറിയപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ കെഎൽ ബോർഡ് കണ്ടാണു പരസ്പരം തിരിച്ചിറഞ്ഞതും പരിചയപ്പെട്ടതും. പിന്നീടു യാത്ര ഒരുമിച്ചായി.



ഇതിനിടെ, കോവിഡിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ലോക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപനമെത്തി. എങ്ങിനെയും നാട്ടിലെത്തുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പിന്നീട് ഒറ്റ കുതിപ്പായിരുന്നു. കടകളെല്ലാം അടച്ചിരുന്നതിനാൽ അർധ പട്ടിണിയിലായിരുന്നു യാത്ര. തെലങ്കാന ചെക്ക്പോസ്റ്റിൽ മണിക്കൂറുകളോളം കുടുങ്ങിക്കിടന്നു. ദയനീയാവസ്ഥ കണ്ടു പൊലീസുകാരിൽ ചിലർ ഭക്ഷണം നൽകി. ചെന്നൈയ്ക്കു സമീപം ചെങ്കൽപ്പേട്ടിൽ 25നാണെത്തിയത്. എന്നാൽ, ലോക്ഡൗൺ നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ ആരും റൂം നൽകാൻ തയാറായില്ല. റൂം നൽകിയയാൾ തന്നെ പിറ്റേ ദിവസം ഇറങ്ങണമെന്ന നിബന്ധനവച്ചു.



ഇതിനിടെ, കൈലാഷ് നാഥിന്റെ പിതാവ് ഗൾഫിൽ കെഎംസിസി പ്രവർത്തകരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു. ചെന്നൈ കെഎംസിസിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനും കാഞ്ചീപുരം ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായ അഷ്റഫ് പടിഞ്ഞാറക്കര ഇവരെ സ്വന്തം താമസ സ്ഥലത്തേക്കു കൂട്ടി. മൂന്നു ദിവസമായി അഷ്റഫിനും സുഹൃത്ത് റൗഫിനുമൊപ്പമാണു താമസം. വീട്ടിലേക്കെത്തണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും ഗോകുലിന്റേയും കൈലാഷിന്റെയും മനസ്സിൽ ഇപ്പോൾ ആശങ്കയൊന്നുമില്ല. താങ്ങായി ചെന്നൈ മലയാളിയുടെ സന്മനസ്സുണ്ടല്ലോ.....



English Summary : Kerala youths get help from chennai Malayali Association who met lockdown difficulties during India trip