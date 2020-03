‘കെഎസ്ഇബിക്കാർക്ക് ഹൃദയപൂർവം അഭിനന്ദനം; ഒരു മാസത്തെ വേതനം സംഭാവന നൽകണം’

തിരുവനന്തപുരം ∙ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അഭ്യർഥന മാനിച്ച് എല്ലാ കെഎസ്ഇബി ജീവനക്കാരും ഒരു മാസത്തെ വേതനം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്കു സംഭാവന നൽകണമെന്നു വൈദ്യുതിമന്ത്രി എം.എം.മണി. കോവിഡിന്റെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ മാതൃകാപരമായി പ്രവർത്തിച്ച കെഎസ്ഇബിയിലെ മുഴുവൻ ജീവനക്കാർക്കും ഹൃദയപൂർവം അഭിനന്ദനം അറിയിക്കുന്നതായും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.

ഈ പ്രതിസന്ധിഘട്ടം തരണം ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരുമിച്ചു ശ്രമിക്കണം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാസർകോട് ആശുപത്രികൾ യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ സജ്ജീകരിക്കുന്നതിനു വൈദ്യുതി എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു. എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കും ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ആവശ്യമായ സേവനങ്ങളും കരുതലും നൽകാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എല്ലാ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളും പ്രസ്ഥാനങ്ങളും സംഘടനകളും നിരന്തരം പ്രയത്‌നിക്കുകയാണ്.

ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അവശ്യ സേവനമായ വൈദ്യുതി എല്ലായിടവും മുടക്കം കൂടാതെ എത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ആശുപത്രികൾ, നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവരുടെ വീടുകൾ, കമ്യൂണിറ്റി കിച്ചനുകൾ, ഐസലേഷൻ കേന്ദ്രങ്ങൾ, തുടങ്ങിയവ. ഇതിന് ആവശ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടർച്ചയായി ചെയ്യുന്നതിനു ജീവനക്കാരെ നിയോഗിക്കുകയും എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലായിടവും പകരക്കാരെ കരുതുകയും വേണം. ജീവനക്കാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കിയും ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ സർക്കാരിന്റെ നിർദേശങ്ങൾ പൂർണമായും പാലിച്ചുമാകണം പ്രവർത്തനങ്ങൾ. ഇത്തരത്തിൽ വൈദ്യുതി വിതരണം സംസ്ഥാനമാകെ തടസമില്ലാതെ നടത്തുന്നതിന് എല്ലാ ജീവനക്കാരുടെയും സഹകരണമുണ്ടാകണമെന്നും മന്ത്രി അഭ്യർഥിച്ചു.

English Summary: Donate one month salary for CMDRF: MM Mani to KSEB workers