കോട്ടയം ∙ കുമരകത്ത് നിരീക്ഷണത്തിൽ ഇരുന്ന ഒരാൾ മരിച്ചു. ചെപ്പന്നൂർകരി കൊച്ചുമോൻ (45) ആണ് മരിച്ചത്. കർണാടകയിൽ നിന്നു അടുത്തയിടെയാണ് കൊച്ചുമോൻ നാട്ടിൽ എത്തിയത്. ഡ്രൈവറാണ്.

രാവിലെ വീട്ടിൽ വച്ചു വിറക് കീറുന്നതിനിടെയാണ് മരണം സംഭവിച്ചത്. മൃതദേഹം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടു പോകും. ഹൃദയാഘാതം ആണെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.

English Summary: Person Who was in Quarantine died in Kottayam