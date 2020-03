കോവിഡ് കാലത്ത് ആളെ കുറയ്ക്കണം; 419 തടവുകാരെ പുറത്തുവിട്ട് തിഹാർ ജയിൽ

ന്യൂഡൽഹി∙ കൊറോണ ഭീഷണിയെ തുടർന്ന് ‍ഡൽഹി തിഹാർ ജയില്‍ കോംപ്ലക്സിലെ തടവുകാർക്കു പരോൾ. ജയിലിൽ തടവുകാരുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണു ഇടക്കാല ജാമ്യവും പരോളും നൽകി മോചിപ്പിച്ചത്. ശനിയാഴ്ച 419 തടവുപുള്ളികൾ ഇങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങി. 356 പേർക്ക് 45 ദിവസത്തെ ഇടക്കാല ജാമ്യവും 63 പേർക്ക് എട്ട് ആഴ്ചത്തെ അടിയന്തര പരോളുമാണ് അനുവദിച്ചത്.



ജയിൽ സമുച്ചയത്തിലെ തടവുപുള്ളികളുടെ ബാഹുല്യം താൽക്കാലികമായി ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി 3,000ന് അടുത്ത് തടവുകാരെ പുറത്തുവിടുമെന്ന് ജയിൽ അധികൃതർ നേരത്തേ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിൽ ആദ്യ സംഘത്തെയാണു ശനിയാഴ്ച പുറത്തുവിട്ടത്. അടുത്ത കുറച്ചു ദിവസത്തിൽ മറ്റു തടവുകാരെ കൂടി മോചിപ്പിക്കുമെന്നും ജയിലിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. നേരത്തേ തടവുകാർക്കു നാല് ആഴ്ചത്തെ പരോൾ മാത്രമാണു ലഭിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഡൽഹി സർക്കാർ ജയിൽ നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്ത് എട്ട് ആഴ്ചത്തെ പരോൾ അനുവദിച്ചു.



10,000 തടവുകാരെ പാർപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഡൽഹി തിഹാർ ജയില്‍ കോംപ്ലക്സിൽ 18,000ത്തിന് മുകളിൽ തടവുകാരാണു നിലവിലുള്ളത്. ജയിലിലെ പെരുമാറ്റം, മുൻപു പുറത്തിറങ്ങിയ സമയം എന്നിവ നോക്കിയാണു ജാമ്യം അനുവദിക്കുന്നതെന്ന് ‍ഡൽഹി ജയിൽ ഡയറട്കർ ജനറൽ സന്ദീപ് ഗോയൽ പറഞ്ഞു. ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലേർപ്പെട്ടവരെ പുറത്തുവിടുന്നില്ല. ഏഴു വർഷത്തിൽ താഴെ തടവുശിക്ഷ ഉള്ളവർക്കു മാത്രമാണു കൊറോണ കാലത്ത് താൽക്കാലിക മോചനം ലഭിക്കുന്നത്.



ഡൽഹിയിൽ കോവിഡ് രോഗം ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം 49 കഴിഞ്ഞു. മരണ സംഖ്യ രണ്ടായി. യെമൻ പൗരനാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡൽഹിയിൽ മരിച്ചത്. 60 വയസ്സുകാരനായ ഇയാള്‍ രോഗം കടുത്തതിനെ തുടർന്ന് വ്യാഴാഴ്ചയാണു ആശുപത്രിയിൽ മരിച്ചത്. 68 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീയും വൈറസ് ബാധയെ കുടർന്ന് ഡൽഹിയിൽ മരിച്ചു. 41 പേരാണു ഡൽഹിയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വൈറസ് ബാധയേറ്റു ചികിത്സയിലുള്ളതെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. അഞ്ചു പേര്‍ രോഗം മാറി ആശുപത്രി വിട്ടു. ഒരു രോഗി രാജ്യം വിട്ടു.



English Summary: Tihar releases over 400 prisoners to ‘reduce overcrowding’ in light of Covid-19