നെതന്യാഹുവിന്റെ അനുയായിക്ക് കോവിഡ്; പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഭീഷണിയില്ലെന്ന് ഇസ്രയേൽ

ജറുസലം∙ ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെന്യാമിൻ നെതന്യാഹുവിന്റെ അനുയായിക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. എന്നാൽ ഇത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആരോഗ്യത്തിനു ഭീഷണിയല്ലെന്നാണു പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തൽ. സുരക്ഷ പരിഗണിച്ച് ചൊവ്വാഴ്ച നെതന്യാഹുവിനെ കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയനാക്കും. മാർച്ച് 15ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ നെതന്യാഹുവിന് നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നു.

നെതന്യാഹുവിനൊപ്പം കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയിലെ പാർലമെന്റ് സമ്മേളനത്തിൽ അടുത്ത അനുയായി പങ്കെടുത്തിരുന്നു. രോഗിയോട് നേരിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്താത്തതിനാൽ സ്വയം ഐസലേഷനിലേക്ക് നെതന്യാഹു പോകേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന് ഇസ്രയേൽ അറിയിച്ചു. ഇസ്രയേലിൽ ആകെ 4,347 കോവിഡ് കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 15 മരണം സംഭവിച്ചു.

