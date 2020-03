ന്യൂഡൽഹി ∙ യുജിസി നെറ്റ്, ജെഎൻയു, ഇഗ്നോ പ്രവേശന പരീക്ഷകൾ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ പരീക്ഷകൾക്കുള്ള ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ തീയതി നീട്ടിയതായി നാഷനൽ ടെസ്റ്റിങ് ഏജൻസി വ്യക്തമാക്കി. പുതുക്കിയ തീയതികൾ പ്രകാരം വിവിധ പരീക്ഷകൾ‌ക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതിയും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവസാന തീയതിയിൽ വൈകിട്ട് നാലു വരെയും ഫീസ് രാത്രി 11.50 വരെയും നൽകാൻ സാധിക്കും.



വിവിധ പരീക്ഷകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി



∙ എൻസിഎച്ച്എംജെഇഇ– ഏപ്രിൽ 30



∙ ഇഗ്നോ പിഎച്ച്ഡി– ഏപ്രിൽ 30

∙ ഐസിഎആർ– ഏപ്രിൽ 30

∙ യുജിസി നെറ്റ്– മേയ് 16

∙ ജെഎൻയു പ്രവേശന പരീക്ഷ– ഏപ്രിൽ 30

∙ അഖിലേന്ത്യ ആയുഷ് പിജി പ്രവേശന പരീക്ഷ– മേയ് 31

∙ സിഎസ്ഐആർ നെറ്റ്– മേയ് 15

വിവരങ്ങൾക്ക് നാഷനൽ ടെസ്റ്റിങ് ഏജൻസിയുടെ ഹെൽപ് ലൈൻ നമ്പരുകളായ 8287471852, 8178359845, 9650173668, 9599676953, 8882356803 എന്നിവയിൽ ബന്ധപ്പെടാം. വെബ്സൈറ്റായ www.nta.ac.in ലും വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും.



English Summary: Coronavirus Pandemic: From UGC-NET to ICAR, NTA Extends the Application Process for Various Exams