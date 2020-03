വിമാനത്താവളത്തിൽ കോവിഡ് രോഗിയുമായി ഇടപഴകിയവരെ ക്വാറന്റീനിൽ വിട്ടില്ല; വീഴ്ച

കൊച്ചി∙ നെടുമ്പാശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ കോവിഡ്19 സ്ഥിരീകരിച്ച ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർക്കൊപ്പം ജോലി ചെയ്തവരെ ക്വാറന്റീനിൽ വിടുന്നതിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പിന് അനാസ്ഥ. രോഗബാധിതനായി ഇദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ 21ന് ജോലിയിൽ നിന്ന് പോയെങ്കിലും കൂടെ ജോലി ചെയ്തവർക്ക് സമ്പർക്ക വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്താതിരുന്നത് കാര്യം കൂടുതൽ ഗുരുതരമാക്കിയേക്കും എന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ഹെൽ‍ത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർക്കൊപ്പം ജോലി ചെയ്തവർ സമ്പർക്ക വിലക്കിൽ പോകണമെന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഉത്തരവിറക്കിയത് ഇന്നലെയാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിന് കോവിഡ് 19 പോസിറ്റീവാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചതും ഇന്നലെയായിരുന്നു.

തുടർന്ന് രോഗ വ്യാപന സാധ്യതയുള്ള 32 പേരോട് നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയാനാണ് നിർദേശം നൽകിയത്. പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലേയ്ക്കു മടങ്ങിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ രോഗലക്ഷണങ്ങളില്ലെങ്കിലും കോവിഡ് 19 പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാക്കാനും നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥനോട് സമ്പർക്കത്തിൽ വന്ന എല്ലാവരുടെയും വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് സാഹചര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ ക്വാറന്റീനിൽ പോയ ജീവനക്കാർ ജോലി ചെയ്യുന്ന പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തടസം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും കലക്ടർ അറയിച്ചു.

വിമാനത്താവളത്തിൽ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്‌പെക്ടർ കടുത്ത പനിയുമായി മടങ്ങിയത് 21നാണ്. തൊട്ടടുത്ത ദിവസം 22ന് രാജ്യാന്തര സർവീസുകൾ നിർത്തിവച്ചതോടെ ഡോക്ടർമാരും നഴ്സുമാരുമടക്കമുള്ള ആരോഗ്യ സംഘവും വിമാനത്താവളം വിട്ടു. ക്വാറന്റീനിൽ പോകേണ്ടതല്ലേയെന്ന് നഴ്സുമാരടക്കം ചോദിച്ചെങ്കിലും വ്യക്തമായ മറുപടി ലഭിക്കാതെ വന്നതോടെ ഇവർക്ക് ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്കു മടങ്ങേണ്ടി വന്നു. ജില്ലയിലെ പിഎച്ച്‌സികളിൽ നിന്ന് ഉൾപ്പെടെ എത്തിയവരായിരുന്നു ഇവർ.



ഇതിനിടെയാണ് ഈ സംഘത്തിലുണ്ടാിയരുന്ന ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്‌പെക്ടർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. തൊട്ടുപിന്നാല വിമാനത്താവളത്തിൽ ജോലിയിലുണ്ടായിരുന്നവർ ജോലി സ്ഥലത്തു നിന്നു മടങ്ങിയ ദിവസം മുതൽ 14 ദിവസത്തേയ്ക്ക് ക്വാറന്റീനിൽ പോകണമെന്ന് ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫിസർ ഉത്തരവ് ഇറക്കുകയായിരുന്നു. 22ന് നെടുമ്പാശേരിയിലെ ഡ്യൂട്ടി അവസാനിപ്പിച്ച് പോയ മെഡിക്കൽ സംഘത്തിലുള്ളവർ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ജോലിസ്ഥലത്തും വീട്ടിലും ഉൾപ്പടെ നൂറുകണക്കിന് ആളുകളുമായി ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നത് കാര്യങ്ങൾ ഗുരുതരമാക്കും.



എറണാകുളം ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫിസർ പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവു പ്രകാരം ഐസലേഷൻ ഡ്യൂട്ടികളിൽ ഉള്ളവർക്ക് ഡ്യൂട്ടി കാലാവധി കഴിഞ്ഞാൽ 14 ദിവസം സമ്പർക്ക വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന് നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.



English Summary : Employees who interfered with covid patient was not sent for quarantine