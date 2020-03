കൊറോണയോടു സാമ്യം; ഗ്രാമത്തിന്റെ പേരുമാറ്റണമെന്ന് യുപിയിലെ ഗ്രാമീണർ

സിതാപുർ(യുപി)∙ ലക്നൗവിൽനിന്ന് 90 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഈ ഗ്രാമം ഇന്ന് ധർമസങ്കടത്തിലാണ്. ഒറ്റരാത്രികൊണ്ട് ഗ്രാമവും ഗ്രാമീണരും പുറത്തുള്ളവരുടെ പരിഹാസത്തിനു പാത്രമായി. എല്ലാം ഒരൊറ്റക്കാരണത്തിൽ – ഗ്രാമത്തിന്റെ പേര് കറൗണ. മഹാമാരിയായ കൊറോണ വൈറസിന്റെ പേരിനോടു സാമ്യമുള്ളതിനാൽ കറൗണ ഗ്രാമത്തിൽനിന്നുള്ളവരെ പുറത്തുള്ളവർ പരിഹസിക്കുകയാണെന്നാണ് ഇവരുടെ നിലപാട്. ഗ്രാമത്തിന്റെ പേരുമാറ്റണമെന്നാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം.

‘ബന്ധുക്കൾപോലും ഗ്രാമത്തിന്റെ പേരു പറഞ്ഞ് പരിഹസിക്കുകയാണ്. അവരൊരിക്കലും കറൗണ ഗ്രാമം സന്ദർശിക്കില്ലെന്നും പറയുന്നു. ഗ്രാമത്തിനു പുറത്തുള്ള ഒരാളോട് കറൗണയിൽനിന്നാണെന്നു പറയുമ്പോൾ അവരുടെ നോട്ടം തന്നെ വ്യത്യാസമാണ്. ഒരു ദിവസം ഫോണിൽ റോങ് നമ്പർ വന്നു. കറൗണയിൽനിന്നുള്ളയാളാണെന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ജീവനോടെയുണ്ടോ എന്നാണ് അയാൾ ചോദിച്ചത്’ – പ്രദേശവാസിയായ രാജു ത്രിപാഠി പറഞ്ഞു.

ഹോളി ആഘോഷങ്ങൾക്കുശേഷം ആയിരങ്ങൾ നടത്തുന്ന 84 കോസി പരിക്രമ തീർഥാടനത്തിലെ ആദ്യ സ്ഥലമാണ് കറൗണ. നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഈ പേരിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഗ്രാമമാണ് ഇത്. എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് പരിഹാസപാത്രമാവുകയായിരുന്നുവെന്ന് ഗ്രാമീണർ പറഞ്ഞു.

ലോക്ഡൗണിനുശേഷം സാഹചര്യങ്ങൾ പഴയതുപോലെയാകുമ്പോൾ ഗ്രാമത്തിന്റെ പേരു മാറ്റണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സർക്കാരിനെ സമീപിക്കാനിരിക്കുകയാണ് ഗ്രാമീണർ. അതേസമയം, കറൗണ ഗ്രാമത്തിൽ ആരെയും ഇതുവരെ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ചിട്ടില്ല.



